Tom Hanks sorprende en el metro de Nueva York: su disfraz no evitó que lo reconocieran, vea las fotos

Tom Hanks fue descubierto en el metro de Nueva York cuando dejó caer su bolsa pese a llevar gorro y mascarilla.

Un hecho inusual sorprendió a quienes viajaban en la línea 6 del metro de Nueva York. Un hombre que intentaba pasar desapercibido entre los pasajeros resultó ser Tom Hanks, reconocido actor de Hollywood.

Pese a que usaba gorro, mascarilla y gafas, varios usuarios lo identificaron después de que dejó caer su bolsa por accidente.

El incidente ocurrió en un vagón que cubría parte del recorrido por el Bronx, Manhattan y Brooklyn. Algunos pasajeros notaron que el actor, de 69 años, intentó no llamar la atención, pero su caída de objetos personales lo delató. Tras el percance, algunos lo fotografiaron y compartieron las imágenes en redes sociales.

La escena recordó que, aunque es una celebridad mundial, Hanks ha mostrado en varias ocasiones su cercanía con el público.

El intérprete ha protagonizado películas como Náufrago (2000), A la espera de un milagro (1999), El código Da Vinci (2006), El rescate del soldado Ryan (1998) y La terminal (2004).

El actor suma seis nominaciones al Óscar y ha ganado en dos ocasiones como Mejor Actor por Filadelfia (1993) y Forrest Gump (1994). Además, en mayo cumplió 37 años de matrimonio con la también actriz y cantante Rita Wilson, de 68 años.

