Viva

Tom Cruise intenta comprar mansión en zona de celebridades en Inglaterra, pero vecinos lo rechazan, revela diario británico

Tom Cruise quiso comprar una mansión en Inglaterra, pero vecinos rechazaron su llegada por la saturación de celebridades estadounidenses en la zona

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cruise buscó mansión en Inglaterra, pero habitantes no quieren más famosos como vecinos por alteraciones en la comunidad. Theo Wargo/Getty Images/AFP (Photo by Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (THEO WARGO/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTom CruiseInglaterra
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.