Tom Cruise intenta comprar mansión en zona de celebridades en Inglaterra, pero vecinos lo rechazan, revela diario británico

El actor Tom Cruise mostró interés por adquirir una mansión en los Cotswolds, una exclusiva zona rural ubicada al suroeste de Inglaterra.

Sin embargo, su intención provocó incomodidad entre varios residentes locales, quienes externaron su rechazo a la creciente presencia de figuras del entretenimiento estadounidense en la región.

Según información publicada por el periódico Daily Mail, Cruise envió a su asistente personal a visitar propiedades de alto valor ubicadas en la ciudad de Charlbury, donde otras celebridades ya compraron viviendas en años recientes. Entre los nombres citados están David Beckham, Beyoncé y Jay-Z.

En la misma zona también se encuentran viviendas de figuras como Elizabeth Hurley, Kate Moss, Hugh Grant y Calvin Harris.

Uno de los residentes de Charlbury comentó al medio británico que la comunidad ya bautizó la situación como una “invasión americana”, y aseguró que quienes llegan no se integran al tejido social del lugar.

Afirmó que la comunidad no desea otro famoso que no se involucre con las costumbres del pueblo.

