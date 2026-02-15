Tom Brady publica mensaje por San Valentín tras boda de Gisele Bündchen y rumores de su relación con influencer de 25 años

Brady celebró el 14 de febrero con una publicación familiar tras la boda de Bündchen y rumores con Alix Earle.

El exjugador de la NFL Tom Brady compartió un mensaje emotivo este 14 de febrero, fecha en que Estados Unidos celebra el Valentine’s Day. La publicación surgió luego de que se confirmara el nuevo matrimonio de su exesposa, la modelo brasileña Gisele Bündchen, y en medio de rumores sobre un vínculo con la influencer Alix Earle.

El exatleta dedicó su mensaje a sus hijos. En la fotografía aparece junto a Benjamin y Vivi. En el texto expresó que Jack, Benny y Vivi son sus eternos Valentines. Manifestó que los ama y que disfruta las aventuras que comparten, desde actividades deportivas hasta viajes a la nieve en Suiza. También indicó que extraña a Jack.

Brady y Bündchen estuvieron casados entre 2009 y 2022. Durante ese periodo nacieron Benjamin, de 15 años, y Vivi, de 12. El exjugador además es padre de Jack, de 18 años, fruto de su relación con la actriz Bridget Moynahan.

Por su parte, Gisele Bündchen es madre de un bebé de un año, nacido de su actual relación con el entrenador de jiu-jitsu Joaquim Valente.

En paralelo, el nombre de Brady circula por su presunto romance con la influencer Alix Earle, de 25 años. Ella es 16 años menor que el exmariscal de campo. La relación salió a la luz semanas atrás.

Ambos fueron vistos por primera vez en una fiesta de Año Nuevo en el Caribe. Días después, asistieron a un evento en Santa Clara, California, donde intercambiaron muestras de afecto antes del Super Bowl.

Hasta el momento, Brady no emitió declaraciones públicas sobre el supuesto romance. Alix Earle cuenta con 5,5 millones de seguidores en Instagram.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.