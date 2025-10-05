Tom Brady saldrá del retiro para jugar en Arabia Saudita y recibirá una suma millonaria

El exmariscal de campo de la NFL participará en un partido en Riad y cobrará $75 millones, según reportó un medio estadounidense.

El dinero saudí continúa ampliando su influencia en el deporte global. Después de incursionar en el fútbol, el boxeo, el golf y la Fórmula 1, Arabia Saudita apuesta ahora por el fútbol americano.

El próximo marzo, en el Kingdom Riad Arena, se realizará el evento llamado Fanatics Flag Football Classics, que reunirá a figuras actuales y leyendas de la NFL.

Entre los nombres destacados figura Tom Brady, quien se sumará al espectáculo junto a jugadores como CeeDee Lamb, Saquon Barkley y Rob Gronkowski. Todos participarán en un partido de flag football, una modalidad sin contacto que será el primer acercamiento formal del fútbol americano al país árabe.

Según reveló el locutor estadounidense Craig Carton en su podcast, Brady recibirá un pago de $75 millones por participar en un solo partido.

Carton señaló que, aunque algunos critican la participación de estas estrellas en un evento financiado con dinero saudí, muchos aceptarían esa oferta en las mismas condiciones.

A pesar de haber anunciado su retiro, Brady regresará a las canchas para este evento internacional. Según indicó, jugar en distintas partes del mundo ha sido una experiencia gratificante y expresó entusiasmo por esta nueva oportunidad en Medio Oriente.

Este encuentro deportivo forma parte de los esfuerzos del país asiático por diversificar su economía y proyectar una imagen de modernización mediante la inversión en grandes figuras del entretenimiento deportivo.

