Timothée Chalamet y su primer amor con la hija de Madonna: la historia que marcó su vocación actoral

El primer romance público de Timothée Chalamet fue con Lourdes Maria, hija de Madonna. El vínculo ocurrió en la adolescencia y coincidió con su etapa de estudios en Nueva York.

El actor Timothée Chalamet figura como el principal favorito al Óscar a Mejor Actor 2026. La expectativa surge por su trabajo en la película Marty Supreme (2025). De concretarse el reconocimiento, el galardón confirmaría la consolidación de una carrera que avanzó con rapidez desde la adolescencia.

A sus 30 años, Chalamet suma interpretaciones elogiadas por la crítica especializada y participaciones en producciones de alto impacto comercial. Su nombre ocupa un lugar constante en la industria cinematográfica internacional.

La atención pública también se dirige a su vida sentimental. El actor mantiene desde hace dos años una relación con la socialite Kylie Jenner. En su historial amoroso figuran las modelos Lily-Rose Depp, hija del actor Johnny Depp, y Eiza González.

Sin embargo, su primer romance conocido ocurrió durante la adolescencia y tuvo como protagonista a Lourdes Maria Ciccone Leon, hija mayor de la cantante Madonna. El vínculo recibió atención reciente a partir de una publicación del diario británico Daily Mail.

El medio recordó la relación juvenil y destacó el papel que Lourdes Maria tuvo en el proceso personal y artístico del actor. Según el reporte, ese noviazgo influyó en su descubrimiento como intérprete.

Lourdes Maria tiene 29 años y desarrolla una carrera como cantante y modelo. Ella nació del vínculo entre Madonna y el exentrenador personal Carlos Leon.

De acuerdo con la información divulgada, Chalamet tenía 17 años y Lourdes 16 cuando iniciaron la relación. Ambos se conocieron en 2013 mientras cursaban estudios de actuación en la LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, en Nueva York.

El Daily Mail recordó declaraciones pasadas de Lourdes Maria a la revista Vanity Fair. En ellas, la artista expresó respeto hacia Chalamet y señaló que fue su primer novio.

El actor también confirmó el romance en noviembre de 2017, durante una entrevista en la emisora SiriusXM. En esa ocasión, mencionó de forma breve un encuentro social en el que conoció a Madonna. El actor evitó profundizar en el tema cuando el entrevistador solicitó más detalles.

Madonna es madre de seis hijos. Además de Lourdes, tiene a Rocco, de 25 años, fruto de su matrimonio con Guy Ritchie. También es madre adoptiva de David, de 19, Mercy, de 16, y las gemelas Stelle y Estere, de 8 años.

La lista oficial de nominados al Óscar 2026 se anunciará el 22 de enero. Chalamet encabeza las predicciones en la categoría de mejor actor.

