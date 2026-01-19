Viva

Timothée Chalamet y su primer amor con la hija de Madonna: la historia que marcó su vocación actoral

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Timothée Chalamet sostuvo un romance juvenil con Lourdes Maria, hija de Madonna, durante sus años de formación actoral

Por O Globo / Brasil / GDA
El primer romance público de Timothée Chalamet fue con Lourdes Maria, hija de Madonna. El vínculo ocurrió en la adolescencia y coincidió con su etapa de estudios en Nueva York.
