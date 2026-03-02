Timothée Chalamet revela que un actor ‘podrido’ dudó de su talento y lo envió a estudiar actuación

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet asiste a la 32.ª edición de los Premios Anuales de Actores en el Shrine Auditorium de Los Ángeles el 1 de marzo de 2026.

Timothée Chalamet, una de las figuras más influyentes de Hollywood, contó que un actor al que calificó como “podrido” cuestionó su talento y le señaló que no tenía formación académica en actuación. El intérprete de 30 años narró el episodio durante una conferencia de prensa en la que participaron Variety y CNN.

El artista, tres veces nominado al Oscar como Mejor Actor, también compartió un consejo que recibió de Matthew McConaughey, su compañero en Interestelar (2014), que marcó su carrera.

Chalamet figura como favorito en la actual temporada de premios por su trabajo en Marty Supreme (2025). En su trayectoria suma un SAG Awards por Un Completo Desconocido (2024) y un Critics Choice Awards y un Globo de Oro por Marty Supreme.

Durante la conferencia, Chalamet recordó un momento en el set de la película dirigida por Christopher Nolan. En ese entonces tenía 17 años.

Relató que Matthew McConaughey, ganador del Oscar y quien interpretó a su padre en la ficción, le preguntó si sabía cómo funcionaba un tractor. El joven respondió que no tenía idea. McConaughey insistió en que debía saberlo. Chalamet pensó que era una broma. Sin embargo, el actor mantuvo su postura.

Esa conversación lo impactó. Al llegar a casa imprimió información sobre tractores. Al día siguiente acudió al tráiler de McConaughey para mostrarle su investigación.

Chalamet explicó que aprendió a desconfiar de ciertos consejos. Señaló que algunas personas obtienen más beneficio al dar recomendaciones que quien las recibe. Indicó que en esos casos el consejo pierde valor porque se convierte en presión.

En ese contexto reveló el episodio con otro actor del mismo elenco, cuyo nombre no mencionó. Lo describió como “podrido”. Según contó, ese intérprete le preguntó en qué conservatorio había estudiado. Chalamet respondió que no asistió a ninguno. El colega afirmó entonces que no estaba entrenado como actor.

El protagonista de Marty Supreme señaló que ambos formaban parte del mismo reparto en ese momento.

Tras relatar el incidente, Chalamet agradeció a McConaughey por el consejo que sí consideró valioso. Indicó que fue una gran inspiración y que significó mucho para él presentarle su investigación sobre tractores.

El actor reflexionó que en la actuación el mayor riesgo es parecer ridículo. Señaló que se trata de un oficio que puede resultar “tremendamente idiota” y que abrazar esa condición permite avanzar sin límites.

McConaughey coincidió con esa visión. Afirmó que en las artes creativas no se trata de estar en lo correcto. Añadió que buscar siempre la certeza puede evidenciar falta de riesgo. Recomendó no temer a la sensación de no saber y aplicar esa idea tanto en la actuación como en la vida.

