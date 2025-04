Tiktoker costarricense dice que ‘ya no es tan meme’ lo que pasa con Trump en Estados Unidos

El creador de contenido costarricense Julián Valverde ha publicado en varias ocasiones videos graciosos sobre la situación en Estados Unidos, país en el que reside, y sobre el presidente Donald Trump .

Desde antes de la llegada del magnate a la Casa Blanca, el costarricense ha utilizado el humor para comentar temas de actualidad. Se ha referido a temas como la inmigración o frases célebres de Trump, siempre con un tono cómico y fiel a su estilo. Sin embargo, pocas veces se le ha visto tan serio, especialmente al referirse a temas políticos.

En una historia de Instagram confesó que no le gusta hablar sobre política, pero que en esta ocasión se siente confundido por lo que sucede en Estados Unidos y su relación con otros países.

“Voy a ser sincero. Yo siempre vacilo con Donald Trump. Ustedes saben que siempre estoy en la joda y todo, pero esta vez no sé qué pensar. Esta vez todo lo que está pasando con Estados Unidos, todo lo que está pasando con China, todo lo que está pasando con el tema de la inmigración... por primera vez en mi vida digo: ‘Siento que ya no es tan meme. Siento que ya no hay tanta risa’”, explicó el costarricense.

El costarricense Julián Valverde sorprendió al mostrarse preocupado por Trump, China y el rumbo de EE. UU. en su cuenta de Instagram. (Captura IG)

También indicó que ya no desea referirse al tema, debido a que uno de sus seguidores le preguntó: “¿ya habló con Trump?”.

“Siento que hasta me da cosita vacilar sobre el tema porque puede pasar algo que no esté tan tuanis, en serio”, expresó en su video.

El costarricense afirmó que no desea asustar a nadie; sin embargo, cada vez que revisa su celular, lee una noticia o ve información sobre los impuestos, le preocupa el rumbo que toma el país.

Julián Valverde migró hace años a Estados Unidos. Comenzó trabajando en construcción, mientras creaba videos para TikTok e Instagram. Poco a poco, el reconocimiento lo llevó a dedicarse por completo a la creación de contenido.

