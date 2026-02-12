Viva

Tigre Tony de luto por muerte de persona muy importante en su vida

El presentador expresó su sentir ante esta inesperada pérdida

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Tu cara me suena; Temporada 7; Gala 02
El Tigre Tony dedicó unas emotivas palabras a su querido amigo que falleció. (Lilly Arce Robles.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tigre TonyLuis BarqueroFallecimiento
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.