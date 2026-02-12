Tigre Tony de luto por muerte de persona muy importante en su vida

El presentador, locutor y animador de televisión Antonio Bertarioni, más conocido como Tigre Tony, está de luto por la muerte de una persona muy importante en su vida.

Se trata de Luis Diego Barquero, un amigo al que consideraba un hermano, quien falleció el lunes 9 de febrero en un accidente de tránsito en Miramar de Puntarenas.

El hombre, de 39 años, conocido por sus allegados como “El Queque”, era además hijo del camarógrafo de Repretel, Luis Barquero.

“Algo muy importante y nunca lo dejo de decir ‘Nunca muere, el que nunca se olvida‘“, escribió el Tigre Tony al compartir su pérdida en redes sociales.

Y agregó: “Gracias por tu amistad, sinceridad, alegría. Gracias por ser un amigo en las buenas y en las malas. Fuiste de los que te ganabas el amor de todos, el hermano para muchos que nunca lo tuvimos. Siempre estarás en mi corazón“.

Numerosas personas le expresaron su sentido pésame por la sensible pérdida e, incluso, familiares de Luis Diego le agradecieron públicamente el cariño hacia él. “Gracias por amar a a mi sobrino, el te apreciada mucho, que brille para él la luz perpetua”, escribió una tía de Barquero.

Mientras tanto, el Tigre continúa compartiendo fotografías y recuerdos de su querido amigo, a quien allegados describen como un hombre apasionado por las motocicletas.