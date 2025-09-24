Tigre mató a su adiestrador durante espectáculo frente al público

El adiestrador felino Ryan Easley fue atacado por uno de los tigres que él entrenaba.

El destacado adiestrador de animales exóticos estadounidense, Ryan Easley, murió este sábado 20 de setiembre tras un incidente con un tigre en la reserva privada de grandes felinos Growler Pines Tiger Preserve, en Estados Unidos.

Así lo informó la propia institución, que calificó lo ocurrido como un “accidente” en un comunicado publicado en Facebook. Además, la empresa destacó que Easley comprendía los riesgos inherentes a la convivencia con animales salvajes.

Según la institución, él veía a los tigres no solo como animales bajo su cuidado, sino como compañeros con los que mantenía una relación forjada en el respeto, la atención diaria y el afecto.

Las autoridades reportaron que la muerte de Easley se dio por un ataque de un tigre durante uno de sus espectáculos frente al público.

Como consecuencia de la tragedia, todos los recorridos e interacciones con el público fueron cancelados hasta nuevo aviso. La reserva funcionaba como un espacio privado donde los visitantes podían agendar recorridos para observar tigres y asistir a demostraciones de cómo eran entrenados y cuidados estos animales.

Ryan Easley daba espectáculos con tigres en Estados Unidos. (Facebook)

De acuerdo con Associated Press, Easley mantenía vínculos con figuras conocidas en el mundo de los cuidadores de felinos exóticos, incluido Joe Exotic, famoso por el documental Tiger King.

Organizaciones como PETA han planteado cuestionamientos sobre la forma en que algunos de estos felinos fueron adquiridos y tratados, aunque aún no hay información oficial concluyente sobre posibles irregularidades relacionadas con el incidente.

La investigación continúa abierta.