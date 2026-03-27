Tiger Woods sufre aparatoso accidente de tránsito

Tiger Woods volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras verse involucrado en un accidente de tránsito en Jupiter Island, Florida, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

Tiger Woods, leyenda del golf, sufrió este viernes 27 de marzo un accidente de tránsito en Jupiter Island, Florida, cuando el vehículo en el que viajaba se vio involucrado en un choque que dejó al menos un auto volcado y a una persona trasladada al hospital, mientras las autoridades investigan las causas del hecho.

Una persona fue trasladada en condición estable y otra se negó a ir al hospital; por ahora, las autoridades no han detallado oficialmente cuál de los involucrados corresponde a Woods ni el alcance de sus posibles lesiones.

Las causas del siniestro siguen bajo investigación y la oficina del sheriff tiene previsto ofrecer una actualización pública en las próximas horas, mientras la escena permanece acordonada y peritos trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido.

Imágenes difundidas por medios locales muestran un vehículo sobre su costado en las cercanías de Beach Road. El mundo del golf y los seguidores del estadounidense se mantienen atentos a cualquier reporte oficial sobre su estado de salud.

🚨 BREAKING: Tiger Woods involved in rollover crash on Jupiter Island, Florida pic.twitter.com/lXednK8AEK — Breaking911 (@Breaking911) March 27, 2026

Este nuevo episodio se suma a una larga y complicada relación de Woods con el volante. En 2021, el californiano sobrevivió de milagro a un vuelco en California que le dejó graves lesiones en la pierna derecha y lo obligó a pasar por múltiples cirugías, con riesgo incluso de amputación; aquel accidente se convirtió en un punto de inflexión para su calendario competitivo.

A eso se suma lo ocurrido en 2017, cuando fue encontrado desvanecido al volante de su Mercedes-Benz cerca de su casa en Florida: un informe toxicológico reveló presencia de varios medicamentos legales y del componente activo de la marihuana, y terminó aceptando un año de libertad condicional tras declararse culpable de conducción temeraria.

La primera gran grieta en su imagen pública ligada a un incidente de tráfico se remonta a 2009, cuando chocó contra un hidrante y un árbol frente a su casa en Florida, en un extraño accidente que desencadenó una tormenta mediática.

A partir de ese episodio surgieron acusaciones de infidelidad, se derrumbó su matrimonio de siete años y perdió millonarios contratos de patrocinio, un antes y un después en la percepción que el público tenía del golfista.

Desde entonces, la narrativa alrededor de Tiger Woods ha oscilado entre el mito deportivo y la figura marcada por escándalos y problemas físicos, siempre bajo la lupa de la prensa y la opinión pública.