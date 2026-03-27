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Tiger Woods sufre aparatoso accidente de tránsito

El deportista arrastra un historial de accidentes y episodios al volante que han golpeado su imagen pública y su carrera deportiva

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Por Fátima Jiménez
Tiger Woods volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras verse involucrado en un accidente de tránsito en Jupiter Island, Florida, mientras las autoridades investigan lo ocurrido. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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