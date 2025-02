¡Ticos triunfan en Telemundo y Televisa!: Conozca las nuevas telenovelas de Gary Centeno y Mariluz Bermúdez

El talento costarricense continúa destacando en los melodramas mexicanos y, prueba de ello, es que los actores costarricenses Gary Centeno y Mariluz Bermúdez forman parte de dos producciones con las que Telemundo y Televisa buscan conquistar a las audiencias.

Por un lado, Telemundo estrenó el pasado martes 18 de febrero la telenovela La jefa. Esta es una nueva versión del exitoso culebrón Señora Acero, la cual se había estrenado en 2014.

'La jefa' es la primer telenovela de Gary Centeno en Telemundo. (Instagram/Instagram)

La producción cuenta con la actuación de Centeno, quien tras su exitoso paso por el reality de esa cadena Top Chef VIP, en 2024, se le abrieron las puertas en las telenovelas de la compañía.

“Ojalá este sea el primer personaje de muchos en la empresa, porque la verdad es que nunca había estado tan contento en una empresa, estoy muy contento. La verdad es que esto significa muchas cosas: significa un reto, significa agradecimiento, significa esfuerzos, significa perseverancia y constancia. Me he esforzado por esto y, finalmente, las semillitas que planté están dando frutos”, dijo en entrevista con La Nación, hace unos meses.

En esta producción, Gary interpreta a Gael Vargas, un topógrafo con problemas de adicciones y depresión, pero quien también tiene una historia de amor para contar.

“Hay mucha acción, rencor, odio y balas, pero la historia de Gael es bonita y yo siento que va a simpatizar mucho con el televidente, porque a pesar de las muertes, el narco y todo lo que hay, su historia es de amor. Entonces estoy muy contento, porque también es un reto, y es muy lindo este personaje que me dieron”, agregó.

El rodaje de esta producción, que se transmite de lunes a viernes a las 9 p. m. (hora Costa Rica), comenzó en octubre del 2024, y recientemente Centeno terminó de grabar sus escenas.

Además, Gary forma parte del elenco de Cómplices, una producción de la plataforma de streaming Vix, la cual es protagonizada por la también costarricense Maribel Guardia, Lucía Méndez, Laura Flores y Marjorie De Sousa, y que está previsto que se estrene próximamente.

Mariluz Bermúdez suma una telenovela más

Mariluz, por su parte, ha dado vida a muchos personajes en los melodramas mexicanos, y este 2025 sumó uno más a su lista. Se trata de Marisol Pérez Soler, el papel que interpreta en la telenovela Me atrevo a amarte.

En esta producción de Televisa, Mariluz interpreta a la mayor de cuatro hermanas. Según detalló la actriz, Marisol, su personaje, es una chica muy dulce, muy femenina y muy entregada a su familia.

Bermúdez asegura que su personaje es muy diferente a su personalidad, por lo que este se convirtió en un verdadero reto para ella.

Mariluz Bermúdez ya tiene una amplia carrera como actriz en Televisa. (Instagram Me atrevo a amarte/Instagram Me atrevo a amarte)

“Marisol tiene un poco de ingenuidad, del primer amor, de querer enamorarse, de encontrar su príncipe azul, y yo, Mariluz, en mi vida soy como un poquito más tosca y como que navego un poquito más en mi energía masculina, soy más fuerte. Entonces, el reto fue suavizar mi manera de hablar, mi manera de moverme y esta forma que tengo más agresiva de llevar la vida”, comentó la costarricense, en entrevista con En el balcón.

Bermúdez añadió que quería regalarle a Marisol esa parte “más serena, más tranquila y más femenina, que piensa un poquito más las cosas antes de decirlas... ahí ha estado el reto, en que sea pura esencia femenina, puro amor, puro corazón. Y no quiere decir que yo no sea eso, sino que era como ese reto de volver completamente rosa a Marisol”.

En dicha entrevista, Mariluz también reveló que consiguió el papel por su parecido con la protagonista, Kimberly Dos Ramos.

“Yo venía de trabajar con Salvador Mejía (el productor) en Vivir de amor y él no quería repetir elenco, y de repente por ahí le dijeron que Kimberly y Mariluz se parecían mucho y podrían ser hermanas. Entonces el jefe dijo: ‘Pues sí’, y me llamó. Fue una sorpresa, porque pensé que no había posibilidad de estar en esta producción, de interpretar a algún personaje, y al final siempre sí”, confesó.

La producción se estrenará el próximo 24 de febrero, en el Canal de las Estrellas, a partir de las 6:30 p. m.