Gary Centeno será parte de nueva serie de Telemundo: ‘A veces no me lo creo’

Tras su destacado paso por Top Chef VIP, las buenas noticias no dejan de llegar para el actor costarricense Gary Centeno, quien formara parte del elenco de una nueva serie que prepara Telemundo.

Se trata de La jefa, una producción que será protagonizada por Fabiola Guajardo e Iván Arana, y que narra la historia de Gloria Guzmán, una mujer que tras vivir una tragedia se ve inmersa en el oscuro mundo del lavado de dinero con la intención de salvar a su hijo. En esta serie el actor tico dará vida a Gael Vargas, un personaje del que no dio muchos detalles, pero del que dice sentirse feliz de darle vida.

“Hay mucha acción, rencor, odio y balas, pero la historia de Gael es bonita y yo siento que va a simpatizar mucho con el televidente, porque a pesar de las muertes, el narco y todo lo que hay, su historia es de amor. Entonces estoy muy contento, porque también es un reto, y es muy lindo este personaje que me dieron”, afirmó.

'La jefa', de Telemundo, comienza su rodaje en este mes de octubre y Gary Centeno ya está preparado para debutar con la cadena internacional.

De acuerdo con Gary esta es una oportunidad que se venía gestando desde hace un par de meses, cuando todavía estaba grabando Top Chef VIP, el reality de gastronomía de Telemundo. El costarricense cuenta que en ese momento debió hacer un casting y que, posteriormente, le dijeron que lo había hecho muy bien y le dieron el papel.

Eso sí, considera que para este personaje tenía una pequeña ventaja, “por haber hecho un buen papel en Top Chef VIP”, programa en el que se convirtió en semifinalista.

“En la serie voy a trabajar con gente que yo veía también en series, como Sara Corrales, José María Galeano y Fabiola Guajardo, quien es muy respetada aquí en México. Para mí, estar compartiendo crédito con ellos y estar a ese nivel es oro, y solo puedo agradecer, no hay otra palabra. Todo esto significa tanto que a veces no me lo creo. Este es un superelenco y una gran historia”, asegura.

Según Gary, su papel en La Jefa era la gran oportunidad que estaba esperando, luego de prácticamente 12 años de radicar en México, país donde ha tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos televisivos. Por ejemplo, formó parte de La casa de las flores, de Netflix; colaboró en el video musical de Me, Myself, de Danna Paola, y, más recientemente, formó parte de la obra de teatro mexicana Afterglow. Además, tuvo una muy destacada participación en el reality de TV Azteca Survivor, donde se convirtió en uno de los personajes más polémicos (y favoritos) de la competencia por su explosivo temperamento.

Este 2024, con Top Chef VIP, debutó finalmente en Telemundo, cadena con la que anhelaba trabajar desde hace años.

“Ojalá este sea el primer personaje de muchos en la empresa, porque la verdad que nunca había estado tan contento en una empresa, estoy muy contento. La verdad es que esto significa muchas cosas: significa un reto, significa agradecimiento, significa esfuerzos, significa perseverancia y constancia. Me he esforzado por esto y, finalmente, las semillitas que planté están dando frutos”, asegura.

Además de Gary Centeno, el elenco de 'La jefa' incluye actores como Sara Corrales, José María Galeano, Pepe Gámez y Faabiola Guajardo.

Ahora, Centeno reconoce que aunque no quería ser un actor que se dedicara a los realities, hoy tiene más claro que son estos formatos los que finalmente le abrieron muchas puertas y lo consolidaron como profesional.

Prueba de ello es que posterior a su participación en Top Chef VIP, Gary Centeno se incorporó al elenco de Cómplices, una producción de la plataforma de streaming Vix, la cual es protagonizada por la también costarricense Maribel Guardia, Lucía Méndez, Laura Flores y Marjorie De Sousa.

Gary agrega que este 2024 lo ha sorprendido mucho, y aunque aún no termina, desde ya se atreve a definirlo como su año, en el que pudo cumplir muchos sueños a nivel profesional, personal y espiritual.