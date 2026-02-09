Viva

Tica nunca olvidará lo que vivió con Morgan Freeman (el actor hizo algo inusual en las estrellas que visitan Costa Rica)

El actor de Hollywood visitó Guanacaste recientemente

Por Juan Pablo Sanabria
Morgan Freeman quedó "flechado" por el talento de la escultora Sandra Rubinstein. Pieza de arte costarricense viaja a casa de mega estrella
Según Sandra Rubinstein, esta fue la escultura que Morgan Freeman eligió. (Cortesía Agencia Tres Puntos)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

