Cómo Morgan Freeman terminó en una película que recaudó solo $60 en taquilla

La lealtad personal llevó a Morgan Freeman a aceptar un papel en una producción que registró una de las recaudaciones más bajas en cines británicos

Por O Globo / Brasil / GDA
'Momentum' recaudó solo 46 libras en el Reino Unido. Morgan Freeman aceptó el proyecto por un vínculo profesional forjado en producciones ligadas a Clint Eastwood.
'Momentum' recaudó solo 46 libras en el Reino Unido. Morgan Freeman aceptó el proyecto por un vínculo profesional forjado en producciones ligadas a Clint Eastwood. (O Globo/GDA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

