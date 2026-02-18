‘Therian’ y ‘furry’: qué diferencias hay entre estas dos comunidades juveniles que se volvieron visibles en redes

'Therian' y 'furry' comparten referencias animales, pero difieren en su sentido identitario y en sus prácticas.

En redes sociales comenzaron a circular videos de jóvenes con máscaras de animales, trajes elaborados o desplazándose en cuatro patas. En muchos casos los términos therian y furry (conocido como también como furro) se utilizan como sinónimos. Sin embargo, se trata de fenómenos distintos.

La principal diferencia radica en cómo cada comunidad entiende la relación entre persona, identidad y representación animal.

¿Qué es un ‘therian’?

La palabra therian proviene del griego θηρίον (thēríon), que significa “bestia” o “animal salvaje”. El concepto más amplio es teriantropía, que combina “animal” y “ser humano”, y describe la identificación de una persona con un animal no humano.

En su uso contemporáneo, therian se refiere a personas que manifiestan una conexión profunda con una especie determinada, conocida como teriotipo. Esa conexión puede entenderse como espiritual, simbólica o psicológica.

Quienes se identifican como therians suelen señalar que no creen ser físicamente un animal. Describen una vivencia interna. Algunas personas muestran prácticas como la cuadrupedia o el uso de accesorios, aunque dentro de la comunidad se insiste en que la identidad no depende del disfraz.

El fenómeno comenzó a organizarse en foros digitales en la década de 1990 y adquirió mayor visibilidad con la expansión de plataformas sociales.

¿Qué es la comunidad ‘furry’?

El término furry (o furro) proviene del inglés fur, que significa pelaje. El llamado fandom furry agrupa a personas interesadas en animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas.

El eje central es la creación de un personaje llamado fursona. Este alter ego combina rasgos reales o idealizados de la persona con características de un animal. La fursona funciona como avatar para interactuar dentro del fandom.

El movimiento surgió en la década de 1980 vinculado al arte, la animación y la cultura pop. Gran parte de su actividad se desarrolla en espacios digitales, donde se comparten ilustraciones, cómics, música y contenido audiovisual.

Algunos integrantes utilizan fursuits, trajes personalizados que representan a su fursona, especialmente en convenciones o encuentros.

Diferencias clave

Identidad vs. personaje

En el caso therian, la experiencia suele describirse como una identificación interna con un animal. En el furry, la relación se da a través de la creación de un personaje.

Dimensión espiritual vs. dimensión creativa

Muchos therians hablan de una conexión identitaria o espiritual. En el fandom furry el foco está en la expresión artística y la construcción de un alter ego.

Prácticas visibles

Algunos therians practican cuadrupedia o reproducen conductas asociadas a su teriotipo. Los furries suelen participar en convenciones y actividades culturales vinculadas al arte y la representación.

Origen histórico

La teriantropía tiene antecedentes mitológicos y culturales antiguos. El fandom furry surge en la cultura pop y en comunidades artísticas de finales del siglo XX.

