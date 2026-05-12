‘The Punisher: One Last Kill’ en Disney+: hora de estreno confirmada y todo lo que debe saber

Disney+ estrena “The Punisher: One Last Kill” con Jon Bernthal. Revise horarios, elenco y detalles del especial de Marvel.

Marvel Studios estrena este martes 12 de mayo el especial The Punisher: One Last Kill en Disney+. La producción marca el regreso de Jon Bernthal como Frank Castle y se convierte en uno de los lanzamientos más esperados por los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

El especial llegará bajo el formato Marvel Studios Special Presentation, utilizado anteriormente en títulos como Werewolf by Night. La historia retomará el lado más violento y oscuro del personaje.

¿A qué hora se estrena The Punisher: One Last Kill en Disney+?

Estas son las horas confirmadas de estreno en Latinoamérica y España:

Costa Rica: 9 p. m.

9 p. m. México: 9 p. m.

9 p. m. Colombia: 10 p. m.

10 p. m. Ecuador: 10 p. m.

10 p. m. Perú: 10 p. m.

10 p. m. Venezuela: 11 p. m.

11 p. m. Bolivia: 11 p. m.

11 p. m. Chile: 12 a. m.

12 a. m. Argentina: 12 a. m.

12 a. m. Paraguay: 12 a. m.

12 a. m. Uruguay: 12 a. m.

12 a. m. España: 6 a. m. del miércoles 13 de mayo

Jon Bernthal vuelve como The Punisher

El elenco combinará actores de la serie original de Netflix con nuevas incorporaciones. Estos son los personajes confirmados:

Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher

como Frank Castle / The Punisher Jason R. Moore como Curtis Hoyle

como Curtis Hoyle Judith Light como Ma Gnucci

La producción presentará a Ma Gnucci como la principal antagonista. El personaje liderará un nuevo imperio criminal que obligará a Frank Castle a salir de su retiro.

¿De qué trata The Punisher: One Last Kill?

La trama se ubicará varios años después de la última aparición de Frank Castle. El exvengador intentará mantenerse alejado de la violencia y vivir bajo perfil.

Sin embargo, el crecimiento de una organización criminal encabezada por Ma Gnucci cambiará el rumbo de la historia. El especial también buscará preparar el terreno para futuras apariciones del personaje dentro del UCM.

¿Cómo ver el especial en Disney+?

Para acceder a The Punisher: One Last Kill será necesario contar con una suscripción activa a Disney+.

Los usuarios podrán encontrar el especial en la sección de Marvel o en el banner principal de estrenos del martes 12 de mayo.

Debido a su clasificación TV-MA, algunos perfiles podrían requerir ajustes en los controles de contenido para habilitar la reproducción.

Ficha técnica de The Punisher: One Last Kill

Título: The Punisher: One Last Kill

Director: Reinaldo Marcus Green

Reinaldo Marcus Green Guion: Jon Bernthal y Reinaldo Marcus Green

Jon Bernthal y Reinaldo Marcus Green Duración: 60 minutos

60 minutos Clasificación: TV-MA

TV-MA Productora: Marvel Studios

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.