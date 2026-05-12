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‘The Punisher: One Last Kill’ en Disney+: hora de estreno confirmada y todo lo que debe saber

El especial de Marvel Studios mostrará el regreso de Frank Castle y abrirá una nueva etapa para el personaje en el UCM

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Por El Comercio / Perú / GDA
Disney+ estrena “The Punisher: One Last Kill” con Jon Bernthal. Revise horarios, elenco y detalles del especial de Marvel.
Disney+ estrena “The Punisher: One Last Kill” con Jon Bernthal. Revise horarios, elenco y detalles del especial de Marvel. (Disney+/Captura)







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El Comercio

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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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