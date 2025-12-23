Marvel revela el primer tráiler oficial de ‘Avengers: Doomsday’ y confirma su fecha de estreno

Marvel Studios publicó el primer avance oficial de 'Avengers: Doomsday' y anunció que la película llegará a los cines en diciembre de 2026.

Marvel Studios lanzó este 23 de diciembre el primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday, una de las producciones más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El material confirmó la veracidad de los videos que circularon en redes sociales durante los días previos.

La productora cinematográfica estadounidense difundió el teaser por medio de la plataforma X, donde mostró por primera vez imágenes oficiales de la nueva entrega de la saga Avengers.

En el avance se observa el regreso de Steven Rogers, personaje asociado a Capitán América. El tráiler lo presenta al llegar a una vivienda en la que conserva varios objetos emblemáticos, entre ellos el casco y el traje que utilizó durante su etapa como superhéroe.

El material audiovisual reforzó los detalles que aparecieron en filtraciones recientes. Estas escenas generaron alta expectativa entre los seguidores del UCM, debido a las implicaciones narrativas que sugiere el retorno del personaje.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

El tráiler confirmó que Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026. Esta fecha corresponde al lanzamiento oficial dentro del calendario del Universo Cinematográfico de Marvel.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.