Marvel revela el primer tráiler oficial de ‘Avengers: Doomsday’ y confirma su fecha de estreno

El teaser difundido en la plataforma X confirmó filtraciones recientes y mostró el regreso de Steven Rogers en la nueva película de ‘Avengers’

Por El Universal / México / GDA
Marvel Studios publicó el primer avance oficial de 'Avengers: Doomsday' y anunció que la película llegará a los cines en diciembre de 2026.
Marvel Studios publicó el primer avance oficial de 'Avengers: Doomsday' y anunció que la película llegará a los cines en diciembre de 2026.







