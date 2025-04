‘The Last of Us’: Esto fue lo que grabó un actor de la serie en Costa Rica

Gabriel Luna interpreta a Tommy Miller, hermano menor de Joel, en la serie de Max 'The Last of Us'. El actor visitó Costa Rica para trabajar y vacacionar.

Hace unas semanas trascendió que el actor Gabriel Luna, reconocido por su papel en la serie The Last of Us, de HBO, estaba grabando unas escenas en Costa Rica.

Alrededor de la noticia hubo especulaciones sobre si el artista estaba realizando alguna escena de la serie- que estrenó su segunda temporada este domingo 13 de abril-; sin embargo, ya se develó el secreto.

Luna estuvo en nuestro país registrando algunas imágenes para un comercial de la cerveza Corona, que promueve el estreno de la nueva temporada de la serie.

“Me uní a Corona para celebrar el regreso de The Last of Us. Donde sea que te encuentres…”, escribió el actor junto al video de la publicidad, que publicó en sus redes sociales.

En las imágenes se le ve explorar en lo que parece un bosque, luego entra a una cabaña y encuentra en el refrigerador una botella de Corona, la cual se toma.

Así participa Gabriel Luna en The Last of Us

La serie The Last of Us, adaptación televisiva del aclamado videojuego homónimo, se estrenó en enero de 2023. La historia sigue a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en su lucha por sobrevivir en un mundo devastado por una infección, la cual transforma a los humanos en criaturas agresivas que pierden su autonomía y buscan devorar a otros.

En la primera temporada de esta exitosa producción, el personaje de Gabriel Luna (Tommy Miller) adquiere mayor relevancia en los episodios finales, cuando su hermano Joel emprende un viaje en su búsqueda.

La segunda entrega se sitúa cinco años después de los eventos de los primeros episodios; revelan que Joel y Ellie deberán enfrentar amenazas aún más peligrosas, como incendios y tiroteos.

Luna también es reconocido por su rol de Robbie Reyes, el antihéroe Ghost Rider, en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. de Marvel.