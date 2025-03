Gabriel Luna, actor de ‘The Last of Us’, estaría en Costa Rica

Gabriel Luna interpreta a Tommy Miller, hermano menor de Joel, en la serie de Max 'The Last of Us'. El actor visitó Costa Rica para trabajar y vacacionar.

Una vez más, el Caribe costarricense se confirma como un destino de ensueño para las celebridades. El más reciente en rendirse ante su belleza natural fue Gabriel Luna, actor reconocido por su papel de Tommy Miller en The Last of Us.

El actor estadounidense visitó Puerto Viejo, Limón, por motivos de trabajo y también para disfrutar de unas vacaciones. Así lo compartió en su perfil de Instagram el miércoles 19 de marzo, donde publicó un video en el que se le ve bebiendo mate en la playa.

“Hacía casi 20 años que no visitaba este hermoso país. Tuve una vista espectacular desde una avioneta Piper. Ahora estamos relajándonos en la playa, tomando mate con Lola, la perrita”, afirmó.

En una segunda publicación, Luna compartió fotografías junto al director de cine Reynald Gresset y la maquillista Kimberly Bragalone.

Así participa Gabriel Luna en ‘The Last of Us’

La serie The Last of Us, adaptación televisiva del aclamado videojuego homónimo, se estrenó en enero de 2023. La historia sigue a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en su lucha por sobrevivir en un mundo devastado por una infección, la cual transforma a los humanos en criaturas agresivas que pierden su autonomía y buscan devorar a otros.

En la primera temporada de esta exitosa producción, el personaje de Gabriel Luna adquiere mayor relevancia en los episodios finales, cuando su hermano Joel emprende un viaje en su búsqueda.

Los adelantos de la segunda entrega, que se estrenará el próximo 13 de abril por Max y se sitúa cinco años después de los eventos de los primeros episodios, revelan que Joel y Ellie deberán enfrentar amenazas aún más peligrosas, como incendios y tiroteos.

Luna también es reconocido por su rol de Robbie Reyes, el antihéroe Ghost Rider, en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. de Marvel.

