The Killers en Costa Rica: un ‘código de vestimenta’ domina horas antes de la salida al escenario de la banda

La reconocida banda de Las Vegas, Estados Unidos, The Killers, ya mueve las fibras de quienes por más de 20 años han seguido su carrera. La noche de este 25 de marzo sus fans de Costa Rica corearán sus clásicos en un escenario que se espera tenga un llenazo para su concierto en Parque Viva.
Unos tantos sacaron vacaciones para el inusual espectáculo de un miércoles, mientras otros corrían para llegar a ver a su agrupación favorita; lo que es cierto minutos antes del show es que el código de vestimenta ni siquiera había que mencionarlo.
Y aunque este no es el tipo de escenario que sirve como pasarela de moda, estilo fue lo que menos faltó. Los botines en hombres y mujeres eran inevitables, ya que las famosas Doctor Martens eran parte de los looks y, si no, unas cómodas Converse; ambos estilos en color negro o rojo.
La mezclilla eran infaltable en pantalones o chaquetas y las camisas, ya sean de la agrupación o no, tenían que ser de color negro. En unos pocos resaltaba que el atuendo no era el habitual, ya que después de la oficina se prepararon para darlo todo en el Anfiteatro Imperial.
Amigos, familia y hasta niños, que arrastran el gusto musical de una generación que corea canciones como When You Were Young, Somebody Told Me y Human, esperaban dejar todo en una noche cargada de éxitos.
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