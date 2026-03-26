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The Killers en Costa Rica: un ‘código de vestimenta’ domina horas antes de la salida al escenario de la banda

La reconocida agrupación se presentará la noche de este miércoles 25 de marzo en Parque Viva

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Por Fiorella Montoya y Carlota Zamora González

La reconocida banda de Las Vegas, Estados Unidos, The Killers, ya mueve las fibras de quienes por más de 20 años han seguido su carrera. La noche de este 25 de marzo sus fans de Costa Rica corearán sus clásicos en un escenario que se espera tenga un llenazo para su concierto en Parque Viva.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual y en la sección de Mundo. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

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