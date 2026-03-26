The Killers en Costa Rica: un ‘código de vestimenta’ domina horas antes de la salida al escenario de la banda

La reconocida banda de Las Vegas, Estados Unidos, The Killers, ya mueve las fibras de quienes por más de 20 años han seguido su carrera. La noche de este 25 de marzo sus fans de Costa Rica corearán sus clásicos en un escenario que se espera tenga un llenazo para su concierto en Parque Viva.

Unos tantos sacaron vacaciones para el inusual espectáculo de un miércoles, mientras otros corrían para llegar a ver a su agrupación favorita; lo que es cierto minutos antes del show es que el código de vestimenta ni siquiera había que mencionarlo.

Y aunque este no es el tipo de escenario que sirve como pasarela de moda, estilo fue lo que menos faltó. Los botines en hombres y mujeres eran inevitables, ya que las famosas Doctor Martens eran parte de los looks y, si no, unas cómodas Converse; ambos estilos en color negro o rojo.

La mezclilla eran infaltable en pantalones o chaquetas y las camisas, ya sean de la agrupación o no, tenían que ser de color negro. En unos pocos resaltaba que el atuendo no era el habitual, ya que después de la oficina se prepararon para darlo todo en el Anfiteatro Imperial.

Amigos, familia y hasta niños, que arrastran el gusto musical de una generación que corea canciones como When You Were Young, Somebody Told Me y Human, esperaban dejar todo en una noche cargada de éxitos.

Los más pequeños de la casa también disfrutan de la herencia musical de The Killers previo al concierto de los estadounidenses en Costa Rica. (Carlota Zamora)

Estas hermanas con un año de diferencia llevan 20 años escuchando The Killers y por primera vez verán a la banda en el concierto que presentarán este 25 de marzo en Costa Rica. (Carlota Zamora)

Este grupo de amigos: Antonio Villegas Porras, David Mora y Pablo Arias de Coronado esperan corear las mejores canciones de The Killers durante el concierto de los estadounidenses esta noche en Costa Rica. (Carlota Zamora)

El color negro y los grandes atuendos rockeros fueron el gran ingrediente previo al concierto de The Killers en Costa Rica. (Carlota Zamora)

Las camisas de The Killers fueron parte de la vestimenta de los fans ticos que se dieron cita para escucharlos en Parque Viva. (Carlota Zamora)

Los presentes en Parque Viva se declaran 'muy fanáticos' de The Killers previo a su concierto en Costa Rica. (Carlota Zamora)