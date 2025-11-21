The Beatles regresan con material inédito en disco, documental y libro restaurado

The Beatles Anthology 2025 relanza disco, documental y libro con material inédito y restaurado, disponible desde noviembre en plataformas y tiendas.

La banda británica The Beatles estrenará en los próximos días una nueva edición de The Beatles Anthology, con contenidos que abarcan formatos de audio, video y libro. Este relanzamiento incluye el disco Anthology 4, un nuevo episodio documental disponible en Disney+ y la reedición del libro original publicado en 1995.

Esta será una de las ampliaciones más esperadas por los seguidores de la agrupación, debido a que contiene grabaciones inéditas y material visual remasterizado en calidad 4K.

Anthology 4: un nuevo disco con versiones inéditas

El lanzamiento será el 21 de noviembre, en formatos digital, vinilo y CD. Anthology 4 suma 36 versiones alternativas, de las cuales 13 nunca habían sido publicadas. Además, incluye remezclas y la incorporación de Now And Then, la última canción de la banda, presentada en 2023.

Entre los nuevos temas figura Helter Skelter (Second Version, Take 17), una de las grabaciones que formará parte del nuevo volumen.

Este nuevo disco también reúne las remasterizaciones de los volúmenes 1, 2 y 3, disponibles para compra anticipada en plataformas oficiales y servicios de streaming como Spotify.

Documental exclusivo en Disney+: un capítulo adicional y remasterización

El relanzamiento incluye un documental ampliado, titulado Los Beatles... por los Beatles, disponible en Disney+ desde el 26 de noviembre.

Este nuevo capítulo mostrará el proceso creativo de canciones como Free As A Bird, Real Love y Now And Then. El video musical de Free As A Bird también será restaurado en formato UHD 4K, bajo la dirección de Peter Jackson, con una nueva mezcla de audio a cargo de Jeff Lynne, como en la década de 1990.

Para acceder al contenido, será necesario tener una suscripción activa a Disney+ y buscar el título directamente en la plataforma.

Reedición del libro Anthology

El libro The Beatles Anthology volvió a publicarse el 14 de octubre. Se trata de un testimonio en el que los miembros del grupo relatan en primera persona la historia de la banda. Incluye más de 1.300 imágenes, cartas y anécdotas personales.

Aunque su contenido no incorpora novedades respecto a la edición de 1995, especialistas lo valoran por su riqueza narrativa y por ser un documento clave sobre la historia del grupo.

Por qué The Beatles Anthology es clave para entender a la banda

El proyecto The Beatles Anthology inició en 1995, con el lanzamiento de una colección multimedia que revelaba grabaciones inéditas y escenas del grupo dentro del estudio. En aquella ocasión, también se publicaron dos canciones nuevas, Free As a Bird y Real Love, creadas a partir de maquetas originales de John Lennon.

El material permitía observar los procesos de creación de la banda, incluso momentos de ensayo, conversación y cambios de estructura en las canciones. Este acceso fue determinante para comprender el nivel de detalle y trabajo detrás de su música.

La restauración de este proyecto se suma al interés renovado por The Beatles, que en años recientes ha crecido con producciones como Get Back (2021), dirigida también por Peter Jackson.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.