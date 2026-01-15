Thais Alfaro presentó a su tío de 100 años: ‘Revivo mi infancia con él’

El tío de la periodista Thais Alfaro, llamado Eliécer, tiene 100 años y tres meses de edad.

La periodista de Teletica, Thais Alfaro, mostró en sus redes sociales a una de las personas que más le llenan el corazón. Se trata de su tío, uno de los grandes motivos que la impulsan a visitar a su familia en la provincia de Guanacaste.

Este lugar en el Pacífico costarricense es conocido por ser una zona azul; es decir, por albergar a personas de edad avanzada. Así lo confirma don Eliécer, familiar de la periodista de Buen día, con quien grabó un video haciéndole preguntas e incluso jugando con uno de sus hijos.

“¿Cuántos años tiene usted?“, le preguntó Alfaro al hombre, quien le respondió con mucha lucidez: ”100 años, tres meses". Thais, con emotividad, recalcó su edad mientras lo miraba con amor.

Don Eliécer, quien habla y escucha perfectamente a pesar de su edad, continúa guardando un espíritu alegre. Incluso le consultó al hijo de Alfaro, Mateo, si tiene novia y, al este contestar que sí, dijo: “está dura la cosa”, desatando risas en el lugar.

Además, el adulto mayor estuvo jugando con Mateo y sus carros, guardando un recuerdo para toda la vida. Alfaro terminó su video con imágenes junto a su querido tío: “Guanacaste es mi lugar de encuentro, donde revivo la infancia con él”, escribió la comunicadora.