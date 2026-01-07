Periodista de Teletica mostró la ‘travesura’ que hace cuando visita la casa de su mamá

Thais Alfaro, una de las periodistas más queridas de Teletica, dio a conocer una “travesura” que realiza cada vez que visita la casa de su madre. Se trata de la carismática presentadora del programa televisivo Buen día.

La comunicadora compartió en redes sociales el divertido hábito de hurgar en el armario de su progenitora cuando esta no se encuentra presente.

En una reciente publicación de Instagram, Alfaro compartió una fotografía con el siguiente texto: “Cuando mi mamá no está, yo entro al clóset y veo qué me llevo”.

Asimismo, mostró la captura de pantalla de un chat con su madre, Yorlenny Cordero, a quien le envió una imagen de la ropa que encontró este martes.

En la imagen, Thais luce un suéter negro. Tras enviársela a su madre, le escribió: “Se me ve más lindo a mí”, a lo que doña Yorlenny le respondió con humor: “¿Qué se puso mío? El suéter, ¿adónde va?”.

Posteriormente, la periodista publicó una nueva fotografía con el abrigo y la descripción: “Ahora es mío”.

El intercambio evidencia la complicidad entre ambas, un vínculo que las lleva a compartir hasta las prendas de vestir.