Viva

Thais Alfaro revive uno de los momentos más felices de su vida en Puerto Viejo

Durante un viaje al Caribe costarricense, la presentadora vivió un momento que consolidó nuevos recuerdos familiares

Por Fiorella Montoya

Thais Alfaro vivió un momento que marcó su vida y la de su familia durante un viaje a Puerto Viejo, Limón. Según relató en sus redes sociales, el recuerdo está ligado a la llegada de su segundo hijo, Mateo.








