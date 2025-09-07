Thais Alfaro revive uno de los momentos más felices de su vida en Puerto Viejo

Thais Alfaro vivió un momento que marcó su vida y la de su familia durante un viaje a Puerto Viejo, Limón. Según relató en sus redes sociales, el recuerdo está ligado a la llegada de su segundo hijo, Mateo.

“Vinimos a Puerto Viejo a cenar algo que tenía un antojo desde hace rato. Este fue el primer lugar al que salimos a comer después de darnos cuenta de que íbamos a ser papás. Incluso compramos la prueba de embarazo aquí mismo, andábamos en bici, en banana”, comentó Alfaro.

La periodista recordó ese instante con emoción, pues coincidió con el inicio de una nueva etapa en su vida.

Thais confesó que en su hogar hay una dinámica familiar armónica, con respeto, amor y límites. En la fotografía, aparece junto a su esposo Paulo Miranda y los pequeños Gael (hijo de Miranda), Josué y Mateo. (Cortesía para LN.)

Alfaro contrajo matrimonio con Paulo Miranda el 24 de junio de 2023 y de esa unión nació Mateo; Thais ya era madre de su hijo mayor, Josué, fruto de su primer matrimonio. En reiteradas ocasiones, ha expresado que la maternidad le cambió la vida.

El vínculo con Puerto Viejo, como lo explicó la presentadora de televisión, se consolidó desde ese día en que decidieron comprar la prueba de embarazo en el centro del pueblo. Para la comunicadora, el Caribe costarricense se convirtió en un escenario íntimo de recuerdos y nuevas experiencias familiares.