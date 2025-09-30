Thais Alfaro ofrece al público atractivo premio para seguir en ‘Mira quién baila’

Thais Alfaro, periodista del espacio Buen día, de Teletica, y concursante de Mira quién baila, lucha por mantenerse en la competencia. El pasado domingo quedó nominada junto al humorista Daniel Montoya.

La presentadora pidió ayuda a sus seguidores, pues del voto del público depende su continuidad en el programa. Para motivar a la audiencia ofreció rifar un viaje entre quienes la respalden.

“Tenemos una sorpresa. Yo siempre dije que si iba a aceptar el reto de estar en Mira quién baila iba a ser para bendecir la vida de otras personas de una manera especial. Entre todos los que voten vamos a regalar un viaje”, explicó en sus historias de Instagram.

LEA MÁS: ‘Mira quién baila’ tiene a su primer participante eliminado

El premio consiste en un viaje a República Dominicana. Incluye boletos aéreos de ida y vuelta, tres noches de hospedaje y un seguro de viaje.

Para participar se deben cumplir tres pasos sencillos. Enviar siete mensajes al día con la palabra #TeamThais al WhatsApp 6070-0777. Enviar la captura de pantalla de los siete votos al 7088-7265. Además, seguir a la periodista y a la agencia de viajes en redes sociales.

La periodista Thais Alfaro rifará un viaje a República Dominicana entre quienes voten por ella. (Lilly Arce)

En la última gala del programa, Alfaro bailó una bachata. Su presentación no fue suficiente para evitar la nominación.

“Nos quedamos con todo lo bueno y también con lo que se debe mejorar esta semana. Vamos con un paso doble. Así que vamos a hacerlo con excelencia, compromiso y trabajo”, aseguró la periodista.

El programa ya despidió a su primer concursante, la Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas.