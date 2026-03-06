Viva

Tenía a Brad Pitt a sus pies, pero decidió abandonarlo en plena cita por un rockstar de pelo largo

Christina Applegate asistió a una premiación junto a Brad Pitt, pero esa noche sorprendió al dejar al actor para marcharse con el cantante de Skid Row

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una noche en los MTV Awards cambió todo. Christina Applegate dejó a Brad Pitt para irse con el cantante de Skid Row.
Una noche en los MTV Awards cambió todo. Christina Applegate dejó a Brad Pitt para irse con el cantante de Skid Row. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGBrad PittChristina Applegate
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.