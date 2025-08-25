La actriz que abandonó a Brad Pitt por un rockero de heavy metal: esta fue su sorprendente decisión

Christina Applegate dejó a Brad Pitt por Sebastian Bach en los MTV Awards, creando una de las anécdotas más recordadas de Hollywood.

Christina Applegate, reconocida por su papel en la comedia Casados con hijos, protagonizó una de las anécdotas más inusuales de Hollywood. En 1989, mientras asistía a una gala de los MTV Music Awards, la actriz dejó plantado a Brad Pitt para marcharse con el vocalista de Skid Row, Sebastian Bach.

La relación entre ambos actores se remonta a 1988. Ese año, Pitt participó como actor invitado en la serie que catapultó a Applegate a la fama.

Aunque en aquel entonces ella ya era conocida, Pitt apenas iniciaba su carrera. A pesar de la diferencia en popularidad, la pareja mantuvo un breve noviazgo que atrajo la atención de la prensa.

El inesperado final del romance ocurrió durante la gala mencionada. Applegate asistió acompañada por Pitt, pero durante el evento tomó la decisión de irse con el carismático cantante de heavy metal.

Años más tarde, la actriz confirmó que lo abandonó por otro hombre, sin mencionar nombres. Sin embargo, el propio Sebastian Bach resolvió el misterio cuando contó que él fue quien estuvo con ella esa noche.

El vocalista relató que Applegate había dicho en una entrevista que uno de los errores más grandes de su vida fue dejar a Brad Pitt por otro hombre, y confirmó que ese hombre era él. La revelación causó revuelo en los medios y consolidó la historia como una de las más comentadas del espectáculo.

Bach, conocido por su melena rubia y estilo rebelde, era una figura destacada del heavy metal en los años 80. Su imagen glamorosa y actitud enérgica lo convirtieron en un ídolo juvenil. No obstante, Applegate aseguró que no tuvo más citas con el cantante tras aquella noche.

