Tenía 37 años y audicionó para un papel de 14 en ‘Harry Potter’: así logró convencer al elenco

Shirley Henderson habló sobre cómo obtuvo su papel como Murta que Gime en 'Harry Potter' a pesar de su edad.

La actriz escocesa Shirley Henderson, conocida por interpretar a Myrtle la Llorona en la saga de Harry Potter, tenía 37 años cuando hizo la prueba para interpretar a una adolescente de 14.

El personaje, un fantasma que aparece en Harry Potter y la Cámara Secreta (2002), representó un desafío para Henderson, quien recientemente recordó su participación en la saga en una entrevista con el medio británico The Independent.

Durante esa conversación, la actriz comentó que el director de elenco le aconsejó que no mencionara su edad al presentarse al casting. En aquel momento, no estaba familiarizada con los libros de J.K. Rowling, pero su hermana, quien convivía con ella, sí los había leído.

Henderson se mostró escéptica respecto a su capacidad para interpretar a una colegiala, debido a que ya tenía más de 30 años. Sin embargo, se presentó vestida con ropa escolar —camisa blanca, falda negra y el cabello amarrado en una coleta— para realizar su audición.

La actriz explicó que, después de grabar la escena, los responsables del casting le agradecieron su participación y no recibió noticias durante varios meses. Tiempo después, su agente recibió una llamada y le ofrecieron el papel.

Sobre su caracterización como Myrtle, Henderson señaló que el personaje tenía una apariencia envejecida en un cuerpo joven y que su condición fantasmal generaba una especie de niebla que ayudó a disimular los detalles faciales. Por esa razón, cree que muy pocas personas lograron reconocerla en pantalla.

Aunque ese papel es uno de los más populares en su carrera, Henderson ha trabajado en múltiples producciones destacadas. Ha participado en series como Doctor Who y en películas como Trainspotting: Sin Límites (1996), La fiesta nunca termina (2002) y la saga de Bridget Jones.

La escena más recordada de Shirley Henderson en Harry Potter y la Cámara Secreta ocurre en el baño de Hogwarts, donde Myrtle interactúa con Harry Potter y otros personajes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.