J.K. Rowling reaparece en el set de la nueva serie de ‘Harry Potter’ el mismo día que Daniel Radcliffe escribió al nuevo actor

Dominic McLaughlin asume el rol de Harry Potter en una serie que ya tiene reparto completo y llegará en 2027

Por O Globo / Brasil / GDA
Rowling estuvo en el set mientras Radcliffe reveló haber escrito al nuevo Harry Potter. La serie se estrenará en 2027.
(Archivo/LN)







