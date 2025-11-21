J.K. Rowling reaparece en el set de la nueva serie de ‘Harry Potter’ el mismo día que Daniel Radcliffe escribió al nuevo actor

Rowling estuvo en el set mientras Radcliffe reveló haber escrito al nuevo Harry Potter. La serie se estrenará en 2027.

La escritora J.K. Rowling visitó el set de grabación de la nueva serie basada en los libros de Harry Potter, cuya producción se encuentra en desarrollo en Leavesden, Inglaterra, y que se estrenará en el primer semestre de 2027.

La presencia de la autora en el estudio se dio este 19 de noviembre, el mismo día en que Daniel Radcliffe, quien interpretó al joven mago en las ocho películas originales, informó que envió una carta al nuevo protagonista, Dominic McLaughlin, quien encarna a Harry Potter en esta nueva adaptación.

Según el sitio Deadline, Rowling acudió al set para verificar los avances de las grabaciones. En su papel de productora ejecutiva, mantiene una cercanía con el equipo encargado del guion y participa activamente en el proceso creativo.

Una fuente cercana a la producción describió la visita de Rowling como una “visita real”, dado el nivel de atención que generó entre el personal del proyecto.

La producción, que recreará la historia original en formato de serie, ya confirmó el elenco principal. Junto a McLaughlin, Arabella Stanton dará vida a Hermione Granger, Alastair Stout será Ron Weasley, y Paapa Essiedu interpretará al profesor Snape.

También se suman Luke Thallon como el profesor Quirrell, Paul Whitehouse como Argus Filch, John Lithgow en el papel de Dumbledore, Janet McTeer como la profesora McGonagall y Nick Frost como Hagrid.

Rowling y Radcliffe se distanciaron en los últimos años. El actor ha sido una de las figuras del elenco original que expresó públicamente su desacuerdo con las opiniones de la autora sobre temas de identidad de género.

Durante una entrevista en el programa Good Morning America, Radcliffe comentó que escribió una carta a McLaughlin con el deseo de que el nuevo intérprete disfrute mucho el proceso. Señaló que, aunque él vivió momentos muy gratos durante su paso por la saga, espera que su sucesor logre disfrutarlo aún más.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.