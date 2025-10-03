J.K. Rowling asegura sentir ‘profundo cariño’ por algunos actores de ‘Harry Potter’ tras arremeter contra Emma Watson

La autora criticó a Emma Watson por querer reconciliarse y dijo sentir afecto por otros actores que se mantuvieron leales.

La autora J.K. Rowling expresó que mantiene un “profundo cariño” por algunos actores que participaron en las ocho películas de la franquicia Harry Potter, a pesar de sus diferencias públicas con Emma Watson.

Rowling, de 60 años, manifestó su sentir tras criticar abiertamente a Watson. Lo hizo luego de que la actriz británica hablara sobre una posible reconciliación con la autora, en un episodio de un pódcast.

En esa entrevista, Watson afirmó que deseaba mantener afecto hacia quienes no compartían su opinión. Dijo que esperaba recibir el mismo trato de vuelta. Estas palabras generaron una reacción directa por parte de Rowling.

A través de la red social X, antes conocida como Twitter, Rowling respondió que Watson nunca vivió la adultez sin el respaldo de la fama y el dinero. Según indicó, la actriz posee “tan poca experiencia de la vida real que ni siquiera sabe lo ignorante que es”.

Las tensiones entre Rowling y Watson se originaron por los comentarios de la escritora relacionados con la población trans. Estas posturas han causado distanciamiento con algunos miembros del elenco.

En respuesta a una seguidora que expresó apoyo hacia su postura, Rowling aseguró que no señalaría directamente a quienes más la critican. Añadió que no todo el elenco se mostró en contra y que hubo actores que “se mantuvieron leales todo el tiempo”, hacia quienes aseguró tener un “profundo afecto”.

El conflicto entre ambas figuras refleja una división dentro del universo Harry Potter. Las opiniones de Rowling en temas de identidad de género han provocado múltiples reacciones entre seguidores y actores vinculados a la saga.

LEA MÁS: Exestrella de ‘Harry Potter’ dice que necesitará terapia por nueva serie y duda en trabajar con J.K. Rowling

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.