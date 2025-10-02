Exestrella de ‘Harry Potter’ dice que necesitará terapia por nueva serie y duda en trabajar con J.K. Rowling

El anuncio de la nueva serie de Harry Potter no solo ha generado expectativas entre los fanáticos. También ha provocado reacciones emocionales entre quienes formaron parte del elenco original, como Matthew Lewis, el actor que dio vida a Neville Longbottom en las ocho películas de la franquicia.

Lewis admitió que la noticia lo afectó más de lo esperado. Así lo expresó en una entrevista con el diario británico The Independent, donde señaló que probablemente necesitará doble sesión de terapia para asimilar que otro actor interpretará al personaje que marcó su carrera.

Con 36 años, el intérprete confesó que no ha conversado con Rory Wilmot, quien asumirá el papel de Neville en la nueva adaptación. Sin embargo, dijo sentirse complacido porque Wilmot, al igual que él, nació en Yorkshire, en el norte de Inglaterra.

El actor consideró un honor que el nuevo Neville tenga ese mismo origen geográfico, aunque reconoció no saber si se trata de un homenaje. Agregó que lo mejor que puede hacer el elenco original es mantenerse al margen y dejar que los nuevos actores hagan su trabajo sin interferencias.

Sobre una posible colaboración futura con J.K. Rowling, autora de los libros y productora ejecutiva de la nueva serie, Lewis respondió que dependería del tipo de proyecto. Explicó que, antes de aceptar, querría asegurarse de que se sentiría completamente cómodo, especialmente con respecto a sus creencias personales.

En años recientes, Rowling ha enfrentado críticas por declaraciones consideradas transfóbicas, incluso por parte de los protagonistas originales como Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. En una de sus intervenciones más recientes, la escritora volvió a referirse a la actriz de Hermione en un tono crítico, tras una entrevista en la que Watson pidió reconciliación.

La nueva serie del universo de Harry Potter adaptará los siete libros en igual número de temporadas. Su estreno está previsto para 2027 y las filmaciones ya comenzaron en Inglaterra.

El reparto incluye a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. También participan Paapa Essiedu como Snape, Luke Thallon como el Profesor Quirrell, Paul Whitehouse como Argus Filch, John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como la Profesora McGonagall y Nick Frost como Hagrid.

