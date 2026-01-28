Viva

Temblor sorprendió a Josué Quesada mientras hacía algo difícil de creer

El periodista deportivo dijo que lo que sucedía le ‘explotó la cabeza’. Las imágenes del momento quedaron grabadas

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
Josué Quesada no podía creer lo que sucedió segundos antes del temblor.
Josué Quesada no podía creer lo que sucedió apenas segundos antes del temblor. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Josué QuesadaTeléfono rojo
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.