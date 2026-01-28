Temblor sorprendió a Josué Quesada mientras hacía algo difícil de creer

Josué Quesada no podía creer lo que sucedió apenas segundos antes del temblor.

Los panelistas del programa Teléfono rojo se llevaron un buen susto durante el temblor reportado este martes 27 de enero. Sin embargo, una situación particular causó mayor sorpresa, especialmente para el conductor del espacio, el periodista deportivo Josué Quesada, quien no podía creer lo que sucedió.

Al momento del sismo, el presentador se encontraba leyendo los comentarios de sus seguidores, quienes opinaban sobre el desempeño del Deportivo Saprissa en el campeonato nacional, el cual no es el deseado por muchos.

Por ello, el mensaje que leyó provocó que se dispararan las emociones en el set y casi como una invocación Quesada dijo: “Fuera Vladi (Vladimir Quesada, técnico de Saprissa) o le mandamos una genkidama”. Justo en ese momento comenzó a temblar.

“Tembló mae, qué loco. En el momento en que dijimos lo de la genkidama... acaba de pasar una vara reloca”, afirmó Josué con mucha incredulidad.

En el espacio se encontraba el exfutbolista Esteban Ramírez, quien afirmó que no sabía qué era la técnica mencionada. Quesada le explicó por qué no podía creerlo: “Goku, de Dragon Ball Z, tiene un superpoder que es como una bomba que lanza a la Tierra y explota”.

En términos de la serie, esta técnica ofensiva era utilizada por el personaje de Goku como un último recurso, el cual formaba una esfera masiva para acumular un poder devastador que luego soltaba.

Ramírez, uniéndose a la duda, dijo: “No puede haber pasado en ese momento”. Mientras tanto, Quesada continuó: “Mae, increíble... cayó la genkidama, esto me explotó la cabeza”.