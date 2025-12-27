Josué Quesada opinó sobre declaraciones de Jorge Martínez que sorprendieron y dieron de qué hablar

Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, realizó un editorial que impresionó a muchos, se viralizó y dio de qué hablar. Incluso, sus palabras impactaron a Josué Quesada, quien recientemente se refirió a las declaraciones del periodista.

En contexto, luego de que la Liga Deportiva Alajuelense campeonizara en el torneo local, Martínez se salió del libreto y dedicó un editorial al director técnico Óscar Ramírez. Las palabras del comunicador fueron de grandes elogios hacia el Machillo.

Entre los diversos puntos que rescató Jota, como se le conoce al periodista de Canal 7, aplaudió la serenidad de Ramírez y su estilo de liderazgo comedido. Martínez aseguró que el éxito del técnico manudo es un ejemplo de la importancia de valores como la sencillez.

“Hay que entender que a veces en la vida no se trata de pegar gritos, no se trata de regañar, no se trata de presumir, no se trata de colocar el ego al frente, sino de trabajar y hacer las cosas bien. Óscar trabaja silenciosamente. Detrás de todo esto de Óscar Ramírez hay mucho trabajo”, dijo el director del área deportiva de Teletica.

“Óscar se convirtió en un acto de fe, pero es un acto de fe de esa última rama que le había dado frutos a Alajuelense y le volvió a dar frutos una vez más. Una vez más desde un sitio que es poco común en la actualidad”, añadió.

Josué Quesada opinó sobre editorial de Jorge Martínez

Por su parte, en el segmento Josué Quesada reacciona en TD Más, el controversial periodista dio sus apreciaciones sobre este editorial.

En primera instancia, Quesada expresó que no le consta si Jorge Martínez quiso enviar una indirecta, pero aseveró que sus declaraciones las interpreta como una antítesis de los liderazgos recientes de Herediano.

Incluso, Josué, de forma metafórica, comparó las formas de los líderes florenses con la de personajes de la mafia en producciones como la serie Los Soprano o la película El padrino. Eso sí, el periodista de TD Más y Teletica Radio, aclaró que él también es partidario de metodologías como las de Herediano.

“Este estilo del Macho como que devuelve cierta bondad, cierta nobleza, hasta ingenuidad, lo cual no está de más. Nuestro fútbol no puede ser solamente tractores, vagonetas, martillos, no puede ser solo taladros; también un par de violines y un pianito que suenan de vez en cuando le cae bien”, comentó Quesada.

“Y en este caso el estilo simple, simpático, de abuelito cálido del Macho cayó bien y demostró también que así el éxito puede llegar; que también así se puede ganar”, concluyó.