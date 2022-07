Youcenar Castro, pareja de Bryan Ganoza: ‘Lo que vivimos con nuestro hijo nos volvió a unir’

Youcenar Castro es una chica que no deja de lado su feminidad: cada domingo luce impecable y a la moda; pero a parte de eso, es una madre dedicada que vela a cada instante por sus pequeños Colette y Bastian, de tres años y cuatro meses, respectivamente. Ella es la pareja de Bryan Ganoza y durante la competencia de Dancing with the Stars (DWTS) su apoyo ha sido incondicional.

Castro, de 24 años, tiene seis de relación con el concursante de la competencia de ballroom. Ambos han lidiado con una relación de altos y bajos que también han mantenido a distancia.

Sin embargo, desde hace algunos meses todo cambió, luego de que Yourcenar diera a luz a Bastián a los siete meses de gestación y que el pequeño además tuviera complicaciones y debiera ser operado con 15 días de nacido tras experimentar una peritonitis. A la criatura le extirparon la apéndice.

Youcenar Castro junto a sus hijos Colette y Bastian, los tres son los fans principales de Bryan Ganoza en 'Dancing with the Stars'. (Lilly Arce Robles.)

“Nosotros hemos tenido una relación diferente. Primero a distancia, luego yo estuve con él allá (en Estados Unidos) y ahora que estamos juntos otra vez aquí”, comentó mientras cargaba a su pequeño y compartía un bocadillo con su niña antes de que iniciara esta quinta gala.

Sobre su relación actual con Bryan, Youcenar cuenta de que todo va bien y están esforzándose mucho para que sus hijos tengan una linda familia. “Los niños son mi mundo”, aseveró.

Una prueba que trajo fortaleza Copiado!

Lo vivido por Bryan y Youcenar con la enfermedad de su segundo hijo los hizo más fuertes como personas, pero además, los unió como pareja.

“Desde que él es papá cambió mucho. Hemos pasado muchas cosas como pareja, pero lo que vivimos con nuestro bebé nos volvió a unir. Luego del proceso de embarazo y de lo que pasó con el bebé limamos asperezas y estamos fuertes”, mencionó la mujer, quien justo cuando el bebé permanecía hospitalizado debió aislarse ocho días luego de enfermarse de covid-19.

Apoyar a Bryan en este proceso es importante para ella, pues sabe lo valioso que es para él tener a sus hijos entre el público.

“Él es muy apegado a Colette y ella a él. Ahora está aprendiendo a chinear y a alzar a Bastian”, relató.

Fuera de la pantalla, de las redes sociales y del cabro más macabro, Yourcenar describe a Bryan como un hombre tranquilo y cariñoso.

“Ahorita me siento feliz de que mis hijos vivan esta experiencia con el papá. Venimos a darle fuerzas. Los traigo para que él sienta el apoyo”, comentó.

Bryan Ganoza junto a sus dos hijos, quienes lo visitaron en la pista luego de su emotiva presentación. (Lilly Arce Robles.)

‘Cambié el dinero por la familia’ Copiado!

Previo a su presentación, pues fue quien abrió la gala de esta noche, Bryan conversó con Viva y manifestó la felicidad que le provoca ver a su pareja y a los niños de ambos acompañándolo.

“Es increíble tener a la familia aquí. Cambié el dinero por mi familia”, comentó Ganoza con respecto a su decisión de dejar su vida en Estados Unidos para venir al país a estar con ellos.

En la nación norteamericana Bryan trabajó como stripper.