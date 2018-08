“Cuando el Sinart se politizó, el que llegaba imponía su criterio, recuerdo uno de los últimos seminarios que recibí se decía que canal 13 y Radio Nacional tenían que poner al pueblo de protagonista. En Sinart eso no se está tomando en cuenta. La Pulpería había que renovarla, no quitarla. Eso no era rentable según ellos. Para mi concepto canal 13 no es para competir (con otros canales) porque es un canal cultural y no uno comercial. Sinart ahora tiene una programación enlatada y eso me duele mucho. Yo viví los mejores años de canal 13. En febrero del 79 entré a El barbero de la Villa, esa serie terminó en el 87 y se hacían dos programas por semana. En ese espacio se reflejaba la comunidad y el pueblo. La gente me ve en la calle y me pregunta por La Pulpería, ese programa está en la mente del costarricense (...)”, lamentó.