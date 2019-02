“Obviamente estoy agradecida con esta oportunidad. No cualquiera queda desempleado y le sale esta posibilidad. En mis planes no estaba regresar tan pronto. El proyecto está bastante lindo. Se enfoca mucho en la mujer y en lo que pueden estar viviendo. Cada una con su personalidad. Me alegra estar tocando temas de nosotras con mujeres a las que he admirado. Eso va a estar interesante y va a ser de aprendizaje. Va a ser casual y natural”, aseguró.