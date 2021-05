“Podrán ver personajes que no habíamos tenido en otros espectáculos, por ejemplo, nunca habíamos visto a la esposa de Checho en vivo, solo en televisión, también montamos la Conchería, de Aquileo Echeverría, que no se hacía desde el primer Gallito Pinto. Hay personajes nuevos como la Dra. Aver Pal Techo o el monólogo de Farra Fauces que no lo teníamos. Así como un sketch muy divertido de Diestre que nunca había estado en ningún Gallito Pinto y Elodia que tiene un papelito pequeño”, destacó María Torres.