Mehmet no podría luchar contra la adversidad solo y hay dos personajes en especial que son incondicionales para él. El primero es Gonzales, interpretado por Ersin Arici, a quien considera un hermano y quien no duda en correr a su lado cuando lo necesita. El otro es Thasin, a cargo del actor Turgay Tanülku, quien es el mentor del grupo y figura paternal, además, no duda en guiar a Mehmet, incluso cuando este no está de acuerdo.