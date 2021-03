“Después del daño emocional que me dejó Grey’s Anatomy me dije: -no más serie de médicos’. Sin embargo acá estoy con ellos, sufriendo y amándolos. De verdad no sé qué me pasa”, expresó una tuitera referenciando al elenco de New Amsterdam, la serie médica que está arrasando en Netflix y ocupa el primer lugar de preferencia entre los ticos.