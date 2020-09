“Luego de que pasó Dancing y El Chinamo (espacios que presentó), cuando llegué a trabajar a las transmisiones de los toros y me tocó salir y me pusieron en el centro del redondel y uno siente el cariño, gritos y aplausos de la gente de lo más tuanis, me dio una cosa, volví a ver alrededor y dije: ‘ay Dios mío, por más que busque entre toda esta gente a mis papás no me van a ver’. Me ataqué a llorar, me sacaron. Me agarró una depresión tan fea. Lloraba sin querer. Cuando terminaron los toros dije: ‘me voy’”.