“Me hace tan feliz que me regañe, es como reparar una parte que ya estaba rota y perdida. De las cosas que nos distanciaron, ninguno habla. Ya es demasiado tiempo el que perdimos, yo sé que mami debe estar feliz al vernos de nuevo como lo que somos, padre e hijo. Ciertamente, aunque no puedo recuperar el tiempo perdido con mami, tomé la decisión de que eso no me va a pasar con papi; el tiempo que sea que nos quede juntos, lo voy a aprovechar al máximo”, dijo Carvajal.