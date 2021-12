Verónica González es la nueva presentadora de ‘Mi casa es su casa’, de Multimedios

El 2021 ha sido un año de decisiones y cambios para Verónica González. En marzo renunció a Repretel - televisora en la que estuvo por 10 años como presentadora de la revista matutina Giros-, mientras que en abril reveló que se unía a Multimedios y que sería parte del programa Divas ¡como vos!.

Es conocido que el espacio Divas ¡como vos! saldrá del aire este próximo 24 de diciembre, pero Verónica continuará haciendo televisión.

La presentadora y exreina de belleza explorará un nuevo formato en Mi casa es su casa, espacio producido y presentado por Giovanni Calderón, el conocido Profe, que ahora llegará a los hogares costarricenses de lunes a viernes de 5 a 6 p. m., en Multimedios.

Antes, Mi casa es su casa era un programa semanal. Con el cambio pasa a ser una revista vespertina en la que destacarán historias relacionadas con la cultura costarricense. Verónica se unirá al proyecto el 10 de enero.

. Verónica González iniciará el 2022 siendo la nueva presentadora de 'Mi casa es su casa'. Foto: Verónica González para LN

“Me emociona mucho. Es un proyecto muy bonito”, comentó González.

En este programa, Verónica se enfrenta al reto de estar en un formato muy diferente a los que ha realizado antes. Esta vez, en Mi casa es su casa le presentará a la audiencia a diferentes personajes y ella, junto a su público, ingresarán a la vida y hogar de esas figuras relevantes de diferentes pueblos de Costa Rica.

“El programa exalta la cultura costarricense y nos permite conocer de ella. Vienen algunos cambios y sorpresas en el programa. Vamos a entrevistar a la gente. Van a venir personajes. Es muy diferente a lo que ya he hecho. Este programa hace un abordaje de lo esencial”, comenta.

La oportunidad llegará luego de la salida del aire del programa Divas ¡como vos!, un proyecto del que Verónica sale agradecida por todo el crecimiento y las personas que conoció durante ocho meses.

“Para mí ha sido un espacio sumamente lindo. Lo sigo disfrutando (su último capítulo se emite el día 24). Encontré gente sumamente valiosa: mis compañeras, todo el equipo. También una gran acogida y respeto. Disfruté mucho los espacios, me reía mucho. Creo que sin duda lo importante es hacer lo que uno ama. Una se siente cómoda cuando es valorada. Es lo que más atesoro de esta experiencia que me retó”, cuenta.

Continuar ligada al canal y a la televisión es una alegría para González, la conocida Miss Costa Rica 2007.

“La televisión siempre me llama la atención. Tengo muchos años de estar en la pantalla. Que me den la oportunidad de continuar y experimentar un nuevo reto es de lo que más me llena de ilusión. Mi casa es su casa tiene la arista de conocer gente, plasmar su trayectoria. Compartiré con personas que siempre tienen algo que aportar. Es muy diferente a lo que he hecho: que sea un reto ya es sumamente importante. Agradezco y disfruto poder continuar con mi carrera televisiva”, confió.

Verónica cree firmemente que los cambios son para crecer. Considera que a partir de ellos y de las nuevas posibilidades puede moverse de la zona de confort que tanto le costó dejar.

“Ahora lo que hago es disfrutar. Lo que viene va a ser mejor. La vida siempre tiene algo más que ofrecer, que dar. Así lo veo. Me gusta la posibilidad de retarme y de hacer algo distinto. Ya no veo los cambios con temor, los veo con alegría. Me di cuenta que me costaba hacer cambios y que soy una persona que se tiende a aferrar”, cuenta.

Eso sí, a las puertas de sus 39 años, Verónica, una amante de la televisión, dice que en el momento que le toque salirse de la pequeña pantalla no se va a desesperar ni a sentirse triste.

“Agradeceré por el tiempo que se me permitió estar en pantalla. Sé que se abrirán otros espacios y retos. Podré tener crecimientos en otras vías. Aprendí a no atarme. A agradecer el hoy”, afirma.

. Además de trabajar en televisión, Verónica González es creadora de contenido en redes sociales. Hoy ella vive cada día con más agradecimiento y gratitud. Foto: Verónica González para LN

Novedades en Multimedios

Freddy Serrano, gerente de canal 8, comentó que pensaron en González como presentadora del espacio por su “carisma y desenvolvimiento”.

“Desde que está en canal 8 ha sobresalido. Verla junto al Profe y compartiendo historias de nuestros pueblos, será de gran aporte al programa”, añadió.

Aparte de la llegada de González, Mi es su casa suma a sus filas a los periodistas Alexis Jiménez (quien fungió como productor de Divas ¡como vos!) y a la conocida Lucía Frei.

“El equipo de trabajo estará complementado por los periodistas Lucía Frey y Alexis Jiménez, quienes ya pertenecían al canal y pasan a formar parte de este programa que con cariño producimos para la familia costarricense. Al mejor estilo de Mi casa es su casa, queremos contar historias de nuestros pueblos, personajes, cultura, folclor y festividades”, explicó Calderón.

Otros cambios en la parrilla del 8 se verán reflejados por las mañanas. Entre las 6 y las 10 a. m., el canal fortalecerá la franja matutina amalgamando los contenidos de Telediario Al Minuto y La Revista. En esa línea, en pantalla aparecerán Melissa Durán, Alejandro Ramírez, Jeannete García, Fernanda León y Sergio González.

“Tenemos la combinación perfecta de periodistas, contenidos y presentadores para dinamizar las mañanas de canal 8, por lo que estamos trabajando en una puesta en escena que combine el entusiasmo de La Revista con el contenido de actualidad de Telediario Al Minuto”, puntualizó Freddy Serrano.