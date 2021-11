‘Tu cara me suena’ tendrá una final entre amigos: Joss, Rodrigo, Iri y Ed se aplauden entre ellos

Este domingo 21 de noviembre, a partir de las 7 p. m., la sexta temporada de Tu cara me suena (TCMS) emitirá su gala final, tras una temporada que puso en pantalla a varios artistas que si bien no eran tan reconocidos cuando empezó el programa, hoy ya le resultan más familiares a la audiencia.

Ed Quesada, Iriabelle González, Rodrigo Lagunas y Joss Araya, cuatro cantantes, son los concursantes que gracias a sus altas puntuaciones llegaron a la final del programa de imitaciones.

Todos están emocionados y complacidos por resultar finalistas, sin embargo, coinciden que cualquiera que resulte ganador estará bien, pues finalmente esta competencia destina sus premios a diferentes organizaciones de bien social.

Por medio de votaciones, el público elegirá a la figura ganadora. Cada uno de ellos realizará una presentación para terminar de convencer a sus seguidores. Los otros participantes que no clasificaron a la etapa definitoria —Cristian Madriz, Karina Severino, Daniel Montoya, Rodrigo Villalobos y Bosis Sosa (quien ingresó tras la salida de Marcela Ugalde por temas de salud)— también participarán del episodio final con un último show para entretener a la audiencia.

. Joss Araya, Rodrigo Lagunas, Ed Quesada e Iriabelle Gonzáles se disputarán el trofeo de la sexta temporada de 'Tu cara me suena' este domingo 21 de noviembre. Foto: Archivo

Este programa, que es el tercer proyecto que Teletica Formatos desarrolla en tiempos de pandemia, llega a su último programa sin ninguno de sus participantes contagiados. Antes de iniciar la temporada, se informó que cada semana todos los que hacen el programa posible se someterían a pruebas para confirmar que estaban libres de la covid-19.

Para Vivian Peraza, productora de TCMS, esta fue una temporada que cataloga como “lindísima” y en la que destacó el talento.

“Cada uno de los participantes tiene una esencia muy propia y especial y eso ha hecho que el trabajo sea más profesional y que la calidad sea mayor”, afirmó.

Consultada acerca de si esta edición fue menos sonada que las anteriores, dado el menor perfil mediático de los participantes, Peraza asegura que no, pues destaca que cada temporada tiene a su público.

“Ellos son figuras bastante reconocidas por su talento, tanto los cantantes como los comediantes son muy queridos por el público”, dijo.

La sexta entrega del programa de imitaciones de Teletica contó con seis concursantes cantantes, mientras que los otros tres se dedican al humor.

Y aunque los cuatro finalistas son músicos, Peraza destacó que los nueve participantes tuvieron las mismas posibilidades.

“Cualquiera pudo haber llegado porque les sobra talento. Lamentablemente el formato indica que pasan a ser finalistas los cuatro que más puntos acumulan durante la temporada y así sucedió”.

Los cuatro finalistas, quienes comparten una amistad, conversaron de sus sensaciones al convertirse en finalistas, en lo que les deja su paso por una plataforma masiva y de lo que viene para sus carreras, pues a la postre, su participación permitió que se les conociera un poco más.

. Joss Araya. Foto: TCMS para LN

Joss Araya: “Hicimos una gran familia”

Joss Araya, de 28 años, cumplió sus expectativas de ser una de las finalistas. Hoy se siente honrada de llegar hasta estas instancias. Cuenta que disfrutó mucho la experiencia, una que estuvo llena de retos, que le enseñó a ser paciente y le hizo entender que “las cosas llegan cuando Dios así lo tiene para nosotros”.

Destaca que durante los tres meses de programa trabajo duro y que aún cuando interpretó a personajes difíciles de imitar, siempre dio lo mejor de sí misma.

“Esto es un premio a mí misma y quiero dar lo mejor para representar a mi hermoso San Carlos y lo más importante, ayudar a Fundación Amor y Esperanza que asiste a personas con discapacidades múltiples y sus familias en la Zona Norte”, comentó Araya, quien dice que disfrutará mucho su última presentación. Cuenta que ha trabajado fuerte para lucirse en escena.

Cuando las luces del programa se apaguen, Joss tiene por delante el proyecto musical Bajo y Voz, que desarrolla junto a su pareja. Ansía retomar los espectáculos en vivo. Además, quiere reanudar la grabación de su música original.

Ella manifiesta que sale de este programa con nuevos amigos, personas a quienes ve como una familia.

“Fue maravilloso conocer personas tan talentosas, no sólo cantantes sino comediantes, actrices y actores, aprendí mucho de ellos y los admiro y quiero muchísimo. Creo que nos llevamos una amistad súper linda y eso no tiene precio. Todos hemos hecho una gran familia y disfrutamos todas esas horas que hemos compartido estos tres meses. Crecimos de manera integral como artistas, nos hemos hecho más fuertes y hemos aprendido a creer más en nosotros y en lo que ponemos lograr”.

. Rodrigo Lagunas. Foto: TCMS para LN

Rodrigo Lagunas: “Significa mucho para mi carrera y para mi vida”

Rodrigo Lagunas se siente emocionado, agradecido y satisfecho. Ve su presencia en la final como respuesta a su esfuerzo.

“Quiere decir que lo hice bastante bien toda la temporada, que le gustó a los jueces y a mis compañeros también porque son los que califican. Me dejó un sabor de boca súperdulce porque sé que lo di todo”, comentó el artista.

Recalca que su paso por el programa fue una experiencia linda e increíble por todo lo vivido y por las personas que conoció.

“Significa muchísimo para mi carrera y para mi vida. Gente que no me conocía ahora me apoya montones y le encanta mi música y lo que hago. Eso me ha hecho muy feliz”. Rodrigo espera que la final sea un espectáculo memorable: sabe que sus compañeros harán un trabajo “de otro nivel”.

Dentro de pocos días, Lagunas lanzará el nuevo sencillo Cómo decirte adiós, lo que reafirma sus aspiraciones de continuar creando música original.

“Esto me tiene feliz, contento. El sencillo va a a estar en plataformas digitales. (...) Termina TCMS pero se abre otro portal que es preparar el lanzamiento de mi disco”, dijo.

Esta final es más especial para el músico porque la compartirá con amigos, a quienes aprecia mucho.

“Es súper bonito. Me siento honrado de estar con esos cracks en la final”, aseguró.

. Iriabelle González. Foto: TCMS para LN

Iriabelle González: “Es un escalón más en mi vida como cantante”

Iriabelle González se siente agradecida por lo vivido en la competencia y junto a sus compañeros. También por todo el apoyo que recibió por parte de su familia y novio. Estar en la final era su aspiración y este domingo lo disfrutará.

“La experiencia ha sido súper bonita. A pesar de todo el trajín de ir y venir. De las trasnochadas, en mi caso que soy mamá soltera, a pesar de todo ha sido muy bonito. Me he reído y he disfrutado. El grupo es unido y bonito, aunque crean que peleamos y hay roncha”, dijo.

González ve su paso por el programa como una importante plataforma.

“Mi paso por TCMS es un escalón más en mi vida como cantante. La exposición y todas las herramientas que da un programa como este siempre va a ser muy valioso en el ámbito que uno se desenvuelva”, dice. Tras el término del programa, ella continuará con su trabajo como cantante y afirma tener agenda llena.

“Espero tener nuevos proyectos. Ojala empezar a trabajar música de mi autoría, vamos a ver qué nos depara la vida. Quiero aportar a quienes siguen mi trabajo”, añadió.

Sobre la final, señala que lo más importante es que se beneficiará una nueva fundación. También, la emociona que sus competidores sean todos cantantes y sus amigos.

“Tengo dos grandes amigos: Eduardo Quesada y Rodrigo Lagunas compartiendo la final conmigo. Me honra mucho, ambos son grandes cantantes y los conozco hace años. En el caso de Joss, que a pesar de que no la conocía hace tanto, hemos entablado una bonita amistad. Me honra tenerla ahí y compartir esto. A todos mis compañeros los quiero y ahora los admiro mucho más”, dijo.

. Ed Quesada. Foto: TCMS para LN

Eduardo Quesada: “No tenía planeado estar dentro de los finalistas”

El cantante Eduardo Quesada, mejor conocido como Ed, dice que ahorita tiene un sentimiento de cabanaga: le resulta difícil despedirse de un proyecto en el que ha aprendido tanto. Además, resalta la alegría que siente al saber que tantas personas gustan de lo que ha hecho en el programa.

“No tenía planeado ni siquiera estar dentro de los finalistas. Me dediqué a hacer lo que me pidieron que era hacer un show y entretener a la gente, algo que hice con todo el cariño del mundo. Ha sido una experiencia increíble (...)... gratificante poder haber ayudado a personas y no solo yo, todos. Para mí esto no fue competencia, sino, desestrés el poder retarme y sacar personajes en tiempo récord”.

Tras la final, Quesada espera que las personas continúen apoyando su trabajo como músico.

Próximamente saldrá su sencillo Quédate. “Voy a seguir con mis bandas GROOVERS y DTOUR, voy a sacar material original y a seguir haciendo shows. Quiero pasar más tiempo con la familia”, dice.

Ed se siente orgulloso de ver cómo el talento de sus amigos se destacó en este programa.

“Iriabelle está conmigo en GROOVERS. Ella y Joss son mujeres talentosas, excepcionales seres humanos. Lagunas es un músico a quien admiro demasiado. Entonces me llena de satisfacción y placer saber que puedo compartir con ellos y que podemos hacer muchas cosas juntas y compartir escenarios. Hay una amistad súper chiva que hemos desarrollado durante la temporada”, contó.