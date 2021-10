Rodrigo Lagunas: la historia de amor que rompió el corazón del galán de ‘Tu cara me suena’

Rodrigo Lagunas es notablemente atractivo y lo sabe, además, recibe mensajes todo el tiempo de mujeres y hombres halagando su apariencia. Lo agradece, pero no le complace demasiado, su gratitud es sobre todo con aquellas personas que le reconocen su talento vocal y trabajo de cada semana en Tu cara me suena, programa de imitaciones de Teletica en el que ahora llega masivamente a muchos hogares.

Rodrigo, quien vive en Costa Rica desde los ocho años tras llegar de Chile, es un apasionado de la música y cree que ella le salvó. Salió muy joven del colegio, estudió computación y ya a los 18 años trabajaba en telemática. Se sentía frustrado y en el arte encontró su pasión. Sacó un máster de guitarra en Estados Unidos y hoy es profesor de percusión, canto, guitarra y bajo. También es productor musical.

. Rodrigo Lagunas es cantante, guitarrista y productor. Tiene 30 años y muchas aspiraciones en el mundo de la música. Foto: Rodrigo Lagunas para LN (Randall Gutierrez)

Una característica de este cantante es que le gusta cantar música original. A través de las melodías y letras también habla de sus vivencias, de sentimientos y hasta de una relación amorosa que le rompió el corazón. Hoy está soltero y enfocado en sus proyectos musicales.

A finales de este año saldrá su disco Gracias, que contiene temas de amor y desamor, sin embargo ya circula en todas las plataformas la canción El juego, que narra su vivencia personal.

Cuando se deja ir el amor

Rodrigo se permite hablar de ese episodio vivido. Por respeto a su expareja, él no precisa hace cuánto tiempo tuvo la experiencia, pero sí cuenta que la relación fue muy larga. Él hizo canción una realidad que viven muchísimas personas en cuanto a temas amorosos.

“El juego es como cuando uno deja ir un amor muy importante y al ratito se arrepiente y lo intenta buscar, pero ya no se puede. Eso pasó: cada uno siguió su camino”, cuenta Rodrigo, quien sufrió el desamor al intentar regresar y obtener una respuesta negativa.

Él continúo hablando de esa vivencia: “Uno a veces ama muchísimo, desmedidamente, y sigue intentándolo aunque encuentre muchas banderas de incompatibilidad. Uno se va llenado de esos red flags (banderas rojas) y los deja pasar porque el amor puede más y uno continúa. Yo creo que una de las manifestaciones más grandes de amar es amar y dejar ir, dejar ser y darse cuenta que uno tal vez no es la mejor persona para esa persona y viceversa. Si se continúa es hacer daño y sufrir”, confió Rodrigo, quien dice que los nueve temas de su álbum son inspirados en la misma chica.

. Rodrigo Lagunas es un amante de los gatos. Ella es su gatita Misu. Foto: Rodrigo Lagunas para LN

De cerca

Junto a su madre, Luz María Romero, Rodrigo tiene la academia musical Luz, Música y Acción hace unos 10 años. El chileno, quien está en trámites para obtener la nacionalidad costarricense, disfruta enseñar.

¿Pero qué más hay del ‘aclamado galán’ de Nace una estrella?

Aunque Rodrigo se vio muy bien en su caracterización de Maluma en la sétima gala, cuenta que no se identifica ni un poco con el género urbano, lo suyo tiene relación más con un estilo como el de Pablo Alborán, emulación que por cierto le dio el gane durante la noche de dúos. El triunfo llegó de la mano de la exparticipante de ese formato, la cantante María Fernanda León.

Tras imitar a Maluma, artista al que justamente muchas personas admiran por su físico, Rodrigo ahondó en este tema de la apariencia con el que tiene sentimientos encontrados. Si bien reconoce que es un aspecto positivo para su carrera, él va más allá de lo superficial.

“Me han dicho eso, que qué guapo, tengo miles de mensajes con esas anotaciones. Hay gente que me escribe que qué guapo, y esos los dejé de contestar, los reviso y me fijo en los que traen felicitación, que hablen de lo que se ve a nivel artístico, musical, y no lo físico. Lo físico va y viene. No tiene gran significado”, afirmó.

“Agradezco los mensajes, a uno le suben la autoestima, pero me gusta más leer cuando dicen que que lindo tocó guitarra o que les gusta la letra de mi canción. Cuando chicas o hombres me escriben es un halago, pero tiendo a no responderlo. Siento que el mundo es demasiado superficial. Nunca he vibrado en esa vida de apariencias, de looks o modas. Siempre he vibrado por los méritos”.

Estar en Tu cara me suena ha sido una bendición para Rodrigo, así lo describe. Reconoce que gracias a la plataforma Costa Rica le ha conocido masivamente, al igual que a sus compañeros de elenco. Él se refirió a lo que ha traído la exposición.

“Participé en la gala de Miss Costa Rica en el 2018. Sentí un poco ese ácido de aparecer en este canal que lo ve todo mundo. Es muy bonito. No tengo más que agradecimiento.

“También me siento demasiado agradecido por el apoyo del público, he tenido muchísimo amor, buena respuesta. A pesar de que muchos mensajes van de que qué guapo, muchos llegan diciendo que consideran que canto increíble y que la imitación sale bien”, cuenta Rodrigo, quien asegura estar en su mejor momento y descarta reencontrarse, por el momento, con el amor.

“Para ser sincero siento que todo está saliendo increíble. Mucha energía que estaba enfocada en la relación (amorosa) ahora está enfocada en mí. No enfoco mis fuerzas en nadie a parte de mí mismo. Una relación implica fuerza, energía, entrega. No tengo capacidad de desviar el enfoque profesional a una relación”, explica.

Tras TCMS, Rodrigo continuará trabajando en su disco y desea que muchas personas lo agreguen a sus listas de reproducción. También quisiera viajar por Centroamérica cantando su música original.

Actualmente Rodrigo, un amante de los gatos, del ejercicio, del ajedrez y de meditar en medio de la naturaleza, trabaja en eventos privados y presentaciones personalizadas. Si bien tiene una agenda solicitada de aquí a marzo, mantiene algunos espacios. Para contrataciones puede escribirle al correo rodrigolagunasmusic@gmail.com. En caso de que desee seguir más su trabajo y ver pinceladas de su vida personal, aparece en las redes sociales como Rodrigo Lagunas.