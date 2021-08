‘Tu cara me suena’, de Teletica, estrenará su sexta temporada en setiembre

La edición anterior de 'Tu cara me suena' también se realizó en un contexto pandémico. Foto: Teletica Formatos para LN (Rodrigo Alfaro)

Teletica anunció este viernes 13 de enero que Tu cara me suena (TCMS) estrenará su sexta temporada el próximo domingo 5 de setiembre, a las 7 p. m. por canal 7.

La producción llegará a la pantalla siete semanas después de que concluyó Nace una estrella.

Televisora de Costa Rica continúa apostando por ofrecer programas propios de entretenimiento a la audiencia en tiempos de pandemia. En noviembre anterior finalizó la quinta temporada de este concurso de imitaciones en el mismo contexto y, en esa oportunidad, ninguno de los concursantes ni miembros del equipo de producción resultaron resultaron contagiados.

Esa quinta temporada, en la que reinaron las mascarillas, el distanciamiento y que tuvo una duración de 20 capítulos, fue ganada por el cantante Esteban Gómez, mejor conocido como Gonín.

Hasta ahora no se conocen detalles de las figuras que integrarían el nuevo elenco.

Humor y protocolos

Vivian Peraza, productora de Tu cara me suena, comentó que apuestan por este formato porque además de llevar entretenimiento familiar, tiene una gran dosis de humor.

Además, ya el año anterior vivieron la retadora experiencia de sacar adelante la misma producción en contexto de covid-19. En esa oportunidad fueron el primer país, en todo el mundo, en producir TCMS en un escenario pandémico, lo que la productora cataloga como “todo un reto”, que además les reviste de experiencia.

Se confirma la llegada de TCMS, sin embargo, antes de decidir ponerlo a andar, se había pensado en que la próxima producción de Teletica sería el concurso de ballroom Dancing with the Stars.

“Antes de Tu cara me suena pensamos fuertemente en Dancing with the Stars pero se desistió porque la situación covid no está bien en el país. (...) Ahí el trabajo en pareja debe suceder. Es un poquito más arriesgado”, dijo Peraza.

Los participantes deben adaptarse a la realidad actual y acogerse a diferentes medidas que les resguarden. En el 2020 todos los participantes de TCMS usaban mascarilla cuando estaban más cerca. Foto: Teletica Formatos para LN (Rodrigo Alfaro)

En el caso de TCMS, la producción destaca que las presentaciones son individuales. Además, la intención es iniciar con el 100% del equipo (participantes, bailarines y producción) vacunado.

“Todos estarán vacunados, para darnos un poquito de respiro. Pero no bajamos guardia. Los protocolos están full en el canal”, agregó.

Como se mencionó anteriormente, TCMS se realizó el año anterior y no hubo contagios de covid-19, caso contrario al recién terminado Nace una estrella, donde algunos miembros se enfermaron. Incluso se reportó un fallecimiento, el del participante Alejandro Núñez. Cuando se contagio, él aún no había sido llamado por su centro de salud para ser vacunado.

Con relación a las medidas sanitarias de esta nueva temporada, Peraza reitera que serán las mismas aprobadas por el Ministerio de Salud.

“La ventaja de TCMS es que trabajamos con artistas que están grandes. En su mayoría tienen un núcleo familiar reducido. Otros viven solitos. No existe tanta exposición alrededor de ellos. De igual manera sabemos que la enfermedad aparece en cualquier momento, hasta en el supermercado.

“Continuamos aplicando todos los protocolos. Los mismos que hicimos para TCMS y que se reforzaron para Nace una estrella. Esto es conciencia de la gente. Quizá en Nace una estrella lo que pasaba es que había mucha gente alrededor de cada uno. Los contagios empezaron externos. Los familiares empezaron con el tema del covid y se extendió a la producción”, explicó.

Más que entretener, divierte, saca a las personas de su rol normal. A pesar de que la gente ha ido metiendo en su cabeza una nueva realidad por el covid, es difícil seguir con esa nueva realidad, que no ha bajado, sino empeora. Creemos en este formato por eso. — Vivian Peraza, productora de Tu cara me suena

Poco después de la entrevista, la productora Vivian Peraza se reuniría con el área de salud del canal para determinar si se realizarán pruebas, para detectar o descartar casos de coronavirus, cada ocho días, tal como se realizó durante las últimas semanas de Nace una estrella.

“Esto nos da más seguridad y a ellos más compromiso de cuidarse. A todos se les entrega un kit para que se cuiden, con todas las mascarillas que deben usar durante la temporada. No pueden entrar al canal sin esas mascarillas”, dijo.

Con el inicio de Tu cara me suena, Teletica Formatos retoma su tradición de realizar dos programas por año, hecho que no se pudo dar en el 2020.

“Las personas lo piden bastante. Cuando terminó Nace una estrella las personas adultas mayores llamaron al canal diciendo que ahora qué iban a ver. Lo pensamos (el programa) para que el público tenga algo positivo los domingos en la noche. Además de esto, nuestra misión es dar plataforma al talento nacional que muchas veces se queda incógnito. Estos programas sirven para salir de ahí”, concluyó.

Nota de la redactora: La información fue actualizada a las 11:24 a. m., con las declaraciones de la productora Vivian Peraza.