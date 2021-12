El ‘gemelo’ del Dr. Salas y el político Oscar López son parte de las parodias de los Toros del 6, cuyo humor llega hasta las graderías

Se mandaron al redil con y sin capote: del 25 de diciembre al 2 de enero se realizan las tradicionales corridas de toros que Repretel, canal 6, transmite este 2021 desde Palmares. En la presente edición tienen un lema muy claro: “Los mejores toros, el mejor humor”, asegura Frederick Fallas, productor de estas transmisiones. Para corresponder al eslogan, La Selección Mayor del Humor de Toros del 6 tiene una variedad de contenido para hacer reír a quienes acudan a las graderías o sintonicen desde sus casas.

Si usted estuvo en el redondel de Palmares este 25 de diciembre, primer día de transmisión, o bien si lo miró desde su hogar, pudo ver cómo en las graderías andaba una persona muy preocupada porque los asistentes estuvieran cumpliendo todos los protocolos. Se trata de Danielito Salas, pero no propiamente era el ministro de Salud, sino el imitador Fabián Murillo, quien personificó a la reconocida figura y se fue a hacer reír a las graderías.

“En las transmisiones verán a Danielito Salas, que es el gemelo del doctor Daniel Salas (...). Para mí siempre es una bendición trabajar para Repretel. En febrero cumplo cinco años de ser parte de la Selección Mayor del Humor. Es un honor trabajar junto a humoristas que desde pequeño me hacían reír como Norval Calvo y Franklin Vargas, quienes me han ayudado a potenciar mi talento”, comentó Murillo, quien también hará imitaciones de cantantes.

. El elenco de humoristas de los toros del 6, de Repretel, presentará varias imitaciones durante las transmisiones de las corridas de toros, entre ellas la de varias figuras políticas. Una de las novedades es la de Óscar López, que realiza Norval Calvo. Foto: Cortesía para LN

La imitación y personificación del doctor Salas fue solo un adelanto de lo que la audiencia podrá seguir estos días en los toros del 6. Como es usual, las transmisiones contarán con un elenco que estará como voz en off desde la cabina del humor, sin embargo, muchos personajes caracterizados harán reír.

“Misael, Merry y el Galán siempre habían estado con nosotros (entreteniendo en la gradería). Esta vez quisimos ir más allá y darle al público de las corridas y de la casa un poco más y que no tengan solo que imaginar el humor que la voz en off aporta. El imitador va por las graderías y comparte. Tenemos una política general en el elenco y es atender a la gente, la cercanía es importante. Claro, ahora con la pandemia se debe ser más cuidadoso”, comentó Fallas.

Pero hay más… entre el público (tomando la distancia adecuada) no solamente aparecerán las imitaciones del doctor Salas, de la periodista Djenane Villanueva, de figuras políticas, o de muchísimos otros; también se realizarán parodias en vivo en las que uno de los humoristas imitará alguna canción que fue ajustada con temas actuales.

Chirstian Gómez, el conocido Tapón, fue quien se encargó de escribir todas las parodias y además les hizo los arreglos musicales.

“Convertimos a los imitadores en cantantes y hacen parodias de temas de actualidad relacionados con la economía, la política costarricense, la normalidad del tico, entre otros”, comentó Fallas.

Entre las parodias se podrá ver a Tapón imitando a Los Ángeles Azules; a Davis Núñez personificando a Ricardo Arjona; a Pablo Leal como Miguel Bosé; a Ayran Morales como Alicia Villarreal y Juan Gabriel; entre otros.

. Norval Calvo imitará en los toros del 6 al político Óscar López, quien es una persona no vidente. El humorista cuenta que a López le causo mucha gracia su imitación y que no vio ninguna connotación negativa. Foto: Norval Calvo para LN

Imitación de un personaje no vidente

Durante dos transmisiones habrá nuevos personajes que participarán en un debate político. Aparecerán figuras novedosas como Rolando Araya y Óscar López, ambas a cargo del conocido Norval Calvo.

Calvo pondrá en pantalla su imitación de Óscar López, exdiputado y exaspirante a la presidencia de la República. Si bien la emulación ya se ha escuchado, esta es la primera vez que Calvo personificará a López, quien es una persona no vidente.

Para esta imitación, Norval Calvo utilizará incluso el bastón que usa López y que es esencial para que las personas no videntes se puedan desplazar. Conociendo esto, se consultó al productor Frederick Fallas sobre esta personificación y cómo cuidarán que la imitación que se realiza con humor no resulte inapropiada u ofensiva para las personas con discapacidad visual.

Fallas comentó que incluso contactaron a Óscar López, quien manifestó que le agradaba mucho la imitación y que muchas veces “omitir es discriminar”.

“López y dice que a él no le ofende, que así como imitan a otros también lo pueden imitar a él”, aclara el productor.

Óscar López es una figura pública, conocido en el país por sus trabajos políticos, Está en la agenda pública desde hace varios años. Norval encaja su voz de manera extraordinaria. Lo ha hecho en corridas de toros, en off y ahora lo va a personificar.

“Precisamente nos pusimos a pensar que si era justo no tomarlo en cuenta dentro de las imitaciones personificadas por el hecho de ser no vidente. Conversamos con don Óscar, le planteamos la idea y se sintió halagado. Dice que a veces omitir es discriminar solo por su condición”, explicó.

El productor de toros agrega que la idea es ser inclusivos “con personas que muchas veces se omiten creyendo que se pueden ofender. Nosotros utilizamos figuras públicas para parodias y personificaciones”, insiste.

Fallas compartió con Viva un video en el que el político se refiere a la imitación y en la que dice que para él no tiene ninguna connotación ofensiva.

“Escuchando la excelente imitación que acaba de hacerme Norval Calvo quiero decirles que me he divertido muchísimo. Felicito de todo corazón a este artista y como persona con discapacidad acá no hay ningún estigma negativo, todo lo contrario. Esta es la forma de participar de algo tan lindo. Las personas con discapacidad disfrutamos de la vida con alegría y esplendidez”, aseguró López.

Norval Calvo habló de este personaje y de cómo presentará esta imitación para no atravesar la línea entre el humor y una imitación que puede resultar burlesca y ofensiva.

“(...) Óscar López y yo somos amigos hace años y tengo el aval de él de imitarlo. Eso da confianza. Tengo estudiado al personaje, cuáles son sus movimientos, cuál es su forma de pensar y todos los elementos que conlleva esta imitación.

“Con respecto a no atravesar la línea del humor a lo que vaya a verse como una chota o una mofa pues en eso he tenido todo el cuidado de cualquier imitación. No solamente por ser una persona con discapacidad visual, sino porque con cualquier otra persona siempre me he cuidado mucho de no hacerlo”, dijo Calvo.

. Un torero improvisado vestido de Mario Bros fue el primer "levantado" durante las transmisiones de los toros del 6. Foto: Cortesía

El imitador continuó: “Que sea una persona con discapacidad visual no significa que no se pueda imitar, a través del tiempo se ha hecho de Stevie Wonder, de José Feliciano y de Sammy Davis Junior, muchos imitadores en el mundo hacen parodias de estas personas con discapacidad visual. En este caso tomé todos los elementos para que no se vea como una burla, para que sea algo vacilón por la particularidad del personaje que se presta para ese tipo de cosas como es el ejemplo de su famoso TikTok, a él le mandamos un adelanto del sketch y dice que le dio mucha risa”.

Norval Calvo añadió que el bastón que usará en su imitación se lo regaló López hace dos años. Este personaje participará en la sección de El debate. De hecho, el contenido humorístico de toros tendrá variadas imitaciones de políticos y políticas ya que el país está de cara a las próximas elecciones.

Nuevas oportunidades

Este año, además, las transmisiones de toros del 6 cuenta con voces jóvenes, pero experimentadas, en la mesa principal desde la que se realiza el humor en off.

El panel está integrado por el narrador Jorge Arturo González, mejor conocido como Cañero; el comentarista Roberto Hidalgo, el presentador Andrés Zamora (el padre Mix) y los humoristas Norval Calvo, Franklin Vargas y Gustavo Ramírez.

En esta edición se sumó el talento de Edson Picado y Katherine González. Ella es además la representante femenina de todo el elenco humorístico. Esporádicamente también participa Marcos Agüero.

“Para mí la oportunidad que estoy viviendo es un sueño materializado. Desde hace muchos años añoré estar en el elenco de Toros del 6 y estos años en los que he estado en Pelando el Ojo (programa radial que se escucha por 93.5 FM) me enfoqué en diversas metas, y estar ahí fue una de esas. Yo sé que las cosas no llegan de un día al otro, pero con esfuerzo, disciplina, y amor a lo que se hace se pueden alcanzar. Es una oportunidad valiosa para darle más fuerza y confianza a mis personajes y mostrar mi trabajo a un público diferente al del programa”, comentó González, de 26 años.

Ella añadió que el público puede esperar personajes diferentes, mucho humor, cariño y alegría.

“Asumo la oportunidad de hacer humor con responsabilidad y respeto, y de representar de la mejor manera el lado femenino del humor, lo cual me llena de orgullo”, mencionó.

Para Edson Picado, ser parte del humor de las transmisiones de toros del 6 es “un sueño cumplido”. Desde niño admiró a quienes hoy son sus compañeros.

“Desde pequeño admiro el trabajo que hacen los comediantes del 6 porque definitivamente el mejor humor está en Repretel. Formar parte de este gran equipo es una ilusión, un sueño y estoy agradecido con Repretel y con las personas que desde un inicio me han apoyado en la parte del humor”, dijo.

En la arena

Frederick Fallas, quien dice que en estas corridas los animales no reciben maltrato, comentó que en cuanto a toros y entretenimiento el público podrá ver el juego de las bolas. La dinámica consiste en que dos personas se meten en grandes esferas plásticas y se van moviendo por el redondel. Finalmente pierde a quien la vaquilla le estalle la pelota.

También mencionó los juegos del sube y baja y del hombre y mujer invisible “que son dos infaltables muy gustados”.

“Tendremos un campeonato de monta con 34 toros y 34 montadores”, mencionó. De esta competencia tanto el mejor montador como el mejor toro de monta y el mejor improvisado ganará ¢1 millón cada uno.

