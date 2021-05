Sinopsis: Esta coproducción entre Estados Unidos y Francia es un thriller de ciencia ficción dirigido y producido por el francés Alexandre Aja (The Hills Have Eyes, 2006) y relata la historia de una mujer que despierta en un centro de criogénesis. No recuerda quién es ni cómo llegó a estar atrapada en una caja del tamaño de un ataúd. El oxígeno se acaba y debe recuperar su memoria si quiere salir de esta pesadilla.