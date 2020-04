El proceso de audicionar y filmar todo fue como de un año y medio. Uno vive con esa persona (el personaje) por mucho tiempo. Por ejemplo, Here and Now fue una responsabilidad más grande que la anterior y ahora con Penny puedo decir lo mismo de mi trabajo anterior: en este me han dado más responsabilidad, me han dado un personaje que tiene más evolución del punto A al punto Z y eso es lo que uno quiere: ir creciendo y que le den más responsabilidad. Eso es experiencia. La experiencia te da sabiduría. Este show me ha abierto más a eso.