‘The Penguin’: vea a Colin Farrell en la serie de Max que da continuidad a The Batman

En 'The Batman (2022)', Colin Farrell interpretó por primera vez a El Pingüino, ahora el personaje tendrá su propia serie titulada 'The Penguin', en Max. Foto: Archivo.

Las nuevas imágenes del actor irlandés Colin Farrell en el papel de Oswald Cobblepot, mejor conocido como El Pingüino, han generado gran entusiasmo entre los seguidores del universo de Batman. En las redes sociales ya se ha revelado el primer adelanto de lo que será The Penguin, la nueva serie que estará disponible en la plataforma Max (anteriormente HBO Max).

Tras su exitosa actuación en The Batman (2022), Farrell le da continuidad al personaje y tendrá su propia serie de televisión. La producción constará de ocho episodios y la trama se enfocará en El Pingüino, explorando sus orígenes y cómo se convirtió en uno de los principales villanos de Gotham.

En el elenco de la nueva producción, Colin Farrell estará acompañado por Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown y Michael Zegen. Aún no se ha definido la fecha exacta de estreno de The Penguin en Max, serie que se enmarca como un spin-off de The Batman, cinta protagonizada por Robert Pattinson, la cual presentará su segunda entrega en el 2026.

LEA MÁS: ¿Por qué ‘The Batman’ se diferencia del resto de adaptaciones del murciélago?