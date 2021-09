Teorías y conspiraciones: todo lo que los fans esperan de ‘La casa de papel’ y su última temporada

La icónica máscara de Dalí, tirada en el suelo, pisoteada y rota. Esto podría significar un mensaje directo a la caída de los atracadores en 'La casa de papel' (Netflix/TAMARA ARRANZ/NETFLIX)

La banda lleva más de 100 horas encerrada en el Banco de España. Ha logrado rescatar a Lisboa, pero su momento más oscuro está a punto de llegar después de perder a uno de los suyos.

Sierra ha capturado al Profesor y, por primera vez, no tiene un plan de escape.

Justo cuando parece que nada más podría salir mal, aparece un enemigo mucho más poderoso que cualquiera que hayan enfrentado: el ejército.

Con ese sombrío panorama se acerca el final del mayor atraco de la historia. De esta manera lo que comenzó como un golpe delictivo, se convertirá en una guerra.

***

¡Alerta de spoilers! Si usted todavía no está al día con las cuatro temporadas de La casa de papel, le aclaramos que a continuación podrá encontrar detalles de los episodios anteriores y algunas teorías sobre la quinta y última temporada de la producción.

Los atracadores más queridos de la pantalla chica vuelven a la acción este viernes 3 de setiembre, cuando Netflix estrene la primera parte de la quinta (y última) entrega de la serie española La casa de papel.

Como explica la producción de la serie, en la sinopsis oficial, las cosas no pintan bien para los ladrones liderados por El Profesor, ya que él, la mente maestra detrás del plan, tiene una pistola apuntando a su cabeza y quien la sostiene es tal vez la persona que más lo odia: la ex inspectora Alicia Sierra. Ella tiene una cuenta pendiente con El Profesor y, conociéndola bien, no dudará en cobrársela.

Netflix ha puesto de cabeza a los fans de la producción con una seguidilla de informaciones sobre la nueva temporada, que en esta primera parte contará con cinco episodios. Una de los más impactantes es la referencia a la muerte de uno de los atracadores. ¿Quién será el quinto muerto de la banda?, pues las apuestas y las teorías han comenzado a moverse en redes sociales.

Las muertes de los ladrones protagonistas de La casa de papel han sido golpes muy duros para el público. Recordamos a Oslo, quien murió luego de que los rehenes lo golpearan en la cabeza; su primo Helsinki lo mató en un acto de misericordia para así terminar con su sufrimiento.

Moscú fue abatido a tiros durante un enfrentamiento con la policía. Berlín, por su parte, aprovechó un momento crítico del atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para morir como todo un héroe.

La pérdida más reciente y tal vez una de las que más caló en los fans fue la de Nairobi. Líder por naturaleza, calculadora y también de gran corazón, a la ladrona le quitó la vida una bala en la cabeza.

Pero entonces, ¿quién será el próximo ladrón abatido?.

En internet son infinitas las hipótesis sobre el próximo fallecido, tanto que abruman, por lo que quizá sea mejor preguntarse: ¿cuáles bandidos se salvarán?. A continuación algunas hipótesis al respecto y otras elucubraciones más.

Dentro del Banco de España el grupo de atracadores tiene que enfrentarse al ataque del ejército español. (Netflix/TAMARA ARRANZ/NETFLIX)

Teorías

En videos muy cortos, con avances de los cinco capítulos a estrenar este viernes, la producción dio breves muestras de lo que podría pasar en la nueva temporada. ¡Haga sus apuestas!.

¿Quién se salva?: Quedan 11 atracadores vivos: El Profesor, Tokio, Rio, Helsinki, Denver, Lisboa, Bogotá, Manila, Estocolmo, Palermo y Marsella. En Twitter, Netflix dio sus razones por las cuales cada uno no debería de morir.

Esto nos explica la producción:

El Profesor no puede morir porque es el ángel de la guarda de Tokio. Tokio, por más problemática que sea, es quien cuenta la historia. Helsinki debe de cumplir con su promesa de darle el dinero al hijo de Nairobi. Estocolmo tiene que poner en su lugar a Arturo. Denver tiene que enseñarle a su hijo Cincinnati su risa estrafalaria.

Si Lisboa muere, El Profesor también. Palermo sobrevive porque todos quieren que su relación con Helsinki siga. Bogotá tiene que darle su merecido a Gandía.

Rio, por su parte, se mantendría con vida porque nadie quiere ver a Tokio fuera de control. Manila debe de seguir controlando a los rehenes y, por último, Marsella es el único integrante que estaba fuera del banco y que su identidad sigue oculta.

Pero a pesar de las justificaciones todos los ladrones están con la espada de Damocles sobre la cabeza. Uno tendrá que morir y punto, pues así lo sentenció la producción.

La reencarnación: La producción lanzó la pregunta: “¿Crees en la reencarnación?”. Esta nota haría pensar que uno de los personajes fallecidos volverá a la acción, aunque bien podría tratarse del uso de flashbacks, como sucedió con Berlín luego de su muerte. Otra posibilidad es interpretar la palabra reencarnación como si una de las muertes no hubiera sido real.

En este punto cabe destacar que el cuerpo muerto de Berlín, luego de ser abatido por la policía, nunca se mostró en pantalla.

Además, en el avance del quinto episodio se ve a Berlín junto al Profesor y estas imágenes están acompañadas por la leyenda “Vivir muchas vidas”.

Marsella dentro del banco: En el primer adelanto de la nueva temporada se ve en imágenes a Marsella uniéndose a la banda dentro del banco: ¿Será su participación, mano a mano con la banda, determinante?.

Recordemos que el trabajo del personaje siempre fue externo. En el segundo tráiler se le ve saliendo de un helicóptero y vestido con lo que parece un uniforme militar, por lo que cabe la teoría de que Marsella se infiltró en el ejército para ayudar desde ahí al atraco.

La ex inspectora Alicia Sierra tiene secuestrado a El Profesor. Las miradas están puestas sobre el inteligente atracador para ver si logra escapar de las cadenas. (Netflix/TAMARA ARRANZ/NETFLIX)

Los secretos de Sierra: Los fans buscan de todas maneras hilar la historia para saber qué pasará y por qué. Otro de los interrogantes se desata alrededor de la ahora ex inspectora Sierra. Se dice que ella podría ser la esposa de Berlín, a quien vimos en las últimas temporadas cuando los recuerdos presentaron el matrimonio de éste con una mujer de cabello rojizo (quien también era ladrona y a quien Berlín le reveló el secreto del plan del gran atraco).

Esto podría dar a entender que el hijo que espera Sierra sería de Berlín, según las especulaciones. También se afirma que este embarazo podría ser una mentira.

Hay quienes dicen que, al igual que sucedió con Lisboa, Sierra podría terminar del lado de los ladrones.

El regreso del hijo pródigo: ¿Quién es Rafael? En los adelantos nos dan a entender que este nuevo personaje es hijo de Berlín. Según las descripciones de Rafael, él no quiere nada que ver con la vida delictiva, pero el compromiso familiar lo lleva a inmiscuirse en el asalto al Banco de España.

El pasado de Tokio: Al inicio de la serie Tokio contó cuál era su historia. Ella era una ladrona y sus fechorías las cometía de la mano del amor de su vida: René, quien aparecerá como un fantasma del pasado en esta temporada.

“Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo… y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos”, explicó Tokio en la primera temporada.

René es a quien se ve en los adelantos de la quinta entrega usando una mascarilla de cuero sobre su rostro. ¿Cuál será su papel en el plan? ¿La relación de Tokio y Rio se verá afectada por el retorno del exnovio?

Denver, Maila y Tokio en una de las escenas de la nueva temporada de 'La casa de papel. (Netflix/TAMARA ARRANZ/NETFLIX)

¿La resistencia vencerá?: Los fans se hacen ideas locas sobre el final de la historia. Hay quienes dicen que toda la banda saldrá ilesa del banco y que para lograrlo dispararán pepitas de oro al aire para crear un caos entre las personas que están a las afueras de la entidad bancaria, con el fin de escapar entre el tumulto.

¿Tokio, la única sobreviviente?: Volvemos a retomar el tema de que la historia es narrada por la propia Tokio, además de que describe los hechos en pasado. Aquí se podría interpretar que ella es la única sobreviviente de la banda y que está contando sus recuerdos, posiblemente, ante un tribunal.

Reales o no, todas las teorías tienen algo de base para tomarse en cuenta, ya que hasta que se estrene el último capítulo de La casa de papel sabremos qué pasará. Por el momento, lo que queda es disfrutar de estos primeros cinco episodios y esperar a la segunda parte.